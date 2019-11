Agente denuncia acoso y tocamientos en Gobierno Regoinal de Tacna

Liz Ferrer Rivera

La licenciada del Ejército Luz G.G. (31) denunció ante la Policía que el 07 de octubre fue tocada en las piernas y senos por el ciudadano Mariano Chambi Mamani, en una caseta de control al interior del Gobierno Regional de Tacna. La denunciante es agente de seguridad de esa institución.

Según su relato, Chambi Mamani no labora en la Región pero tiene ingreso libre a presidencia por ser allegado al gobernador Juan Tonconi y coordinar las contrataciones del personal. Ella fue responsable de la vigilancia de una de las puertas de ingreso a la oficina de Tonconi, aquella que no está a la vista del público, pues está ubicada a espaldas del ingreso principal.

Luz relató que desde marzo, cuando postuló a un puesto de trabajo en la Región, fue víctima de acoso de parte de Chambi, quien le ofreció contratarla en la Región a cambio de salir con él. Ella no aceptó y postuló a través de los canales oficiales pero recuerda que el día de su entrevista estuvo Chambi presente. "Él dice que hace un trabajo voluntario no remunerado por apoyar la gestión", comentó la agente.

La trabajadora afirma que Chambi de forma constante le hacía comentarios sobre su lugar de origen (Madre de Dios) y sobre lo apasionadas que eran las mujeres de la selva. Ella afirma que soportó todo por no perder el trabajo y no perder el ingreso económico que le ayuda a mantener a sus tres hijos y su madre. Soportó hasta el 7 de octubre, día en que Chambi la tocó e impidió salir de la caseta.

Luz informó a su superior y fue cambiada de puesto, la enviaron a trabajar a la sede de la Región Hipólito Unanue. En pocos días vence su contrato con la institución y la agente quiere volver a postular a una plaza de trabajo en enero.

“Pido ayuda al gobernador regional. Él quizá no sabe lo que hace ese señor porque a las agentes no nos dejan hablar con él. Muchas compañeras no denuncian por miedo pero Chambi nos maltrata, nos dice cosas como que somos poca cosa. Él se cree dueño de la Región, incluso deja su taxi varios días en la Región. La Policía puede investigar y pedir los registros de ingresos de vehículos y verá que no miento”, concluyó. ❖