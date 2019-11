SIDA/VIH: si tienes el virus de la inmunodeficiencia humana no debes embarazarte y otros mitos

La Organización Panamericana de la Salud informó que 1 de cada 4 personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) desconoce que lo presenta.

Desde que la epidemia del VIH apareció, hace más de 35 años, 78 millones de personas lo contrajeron. Hasta el 2018, 35 millones de personas fallecieron por enfermedades que sufrieron debido a las bajas defensas que causó el virus en sus organismos.

El 1 de diciembre se conmemorará el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. La doctora Giovanna Valdespino, jefa de programas preventivos de Sanitas, explica los mitos que se crearon en torno a este mal.

Mitos y verdades sobre el VIH/SIDA

1) Mito: puedes contraer el VIH cuando besas o usas las mismas tazas, platos, cuchillos, tenedores, que alguien con VIH.

Verdad: esto NO ES CIERTO. Aunque hay un poquito de VIH en la saliva, no hay suficiente para transmitir a otra persona.

2) Mito: puedes contraer el VIH desde el asiento del inodoro.

Verdad: esto NO ES CIERTO. El VIH no sobrevive en superficies como los inodoros.

3) Mito: solo la aguja transmite el VIH. Si no compartes agujas, entonces no puedes contraer el VIH.

Verdad: esto NO ES CIERTO. El VIH puede transmitirse al compartir agujas, jeringas, cucharas, filtros, agua, etc. Otra verdad interesante es que, aunque el VIH puede morir a los pocos segundos de entrar en contacto con el aire, puede vivir durante días o semanas dentro del barril de una jeringa.

3) Mito: que tengas VIH no significa que tengas SIDA.

Verdad: esto NO ES CIERTO. El VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario. SIDA es un término utilizado por los médicos para describir el daño que el VIH hace al sistema inmunitario. Muchas personas con VIH en estos días nunca contraerán SIDA porque el tratamiento mantiene su sistema inmunológico saludable y la carga viral es muy baja.

4) Mito: definitivamente te sentirías enfermo si tuvieras VIH.

Verdad: Esto NO ES CIERTO. Algunas personas contraen una gripe corta como enfermedad cuando contraen el VIH por primera vez, pero la mayoría de las personas no se sienten enfermas en absoluto. Puede tomar muchos años para que algunas personas con VIH se sientan enfermas, pero su sistema inmunológico se está debilitando. Recibir tratamiento temprano puede mantener su sistema inmunológico fuerte y evitar que se enferme.

5) Mito: compartir agujas y trabajar con personas que conoce y en las que confía es seguro.

Verdad: Esto NO ES CIERTO. El que conozca y confíe en alguien no significa que no pueda infectarse con el VIH. Puede que ni siquiera sepan que tienen el VIH ellos mismos.

6) Mito: los mosquitos pueden transmitir el VIH.

Verdad: esto NO ES CIERTO. No hay ningún caso que reporte esa forma de transmisión. El virus no sobrevive dentro de un mosquito para luego infectar a alguien por el simple hecho de picarlo.

7) Mito: tengo VIH y mi pareja también, así que está bien que compartamos agujas.

Verdad: esto NO ES CIERTO. Existen diferentes cepas de VIH, por lo que podría infectar a su pareja o infectarse con usted mismo. Esto podría afectar sus opciones de tratamiento.

8) Mito: el VIH se puede curar.

Verdad: esto NO ES CIERTO. No hay cura para el VIH. Sin embargo, existe un tratamiento realmente excelente que puede permitir a las personas con VIH vivir vidas largas y saludables

9) Mito: si tiene VIH no puede o no debe quedar embarazada.

Verdad: esto NO ES CIERTO. Muchas mujeres con VIH quedan embarazadas, tienen embarazos saludables y dan a luz bebés saludables sin VIH. El tratamiento disponible ahora significa que la probabilidad de que le transmita el VIH a su bebé es inferior al 1%. Sin embargo, si tiene VIH, se recomienda que no amamante.