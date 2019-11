SMP: docente es acusado de acosar a su alumna de 12 años [VIDEO]

Un docente de cómputo, que enseña en un colegio ubicado en el distrito de San Martín de Porres, ha sido acusado por presuntamente haber acosado a su alumna, de 12 años de edad, a través de mensajes de Whatsapp.

Además de ello, la madre de la escolar también indicó que el sujeto, cuyo nombre sería Juan Inti Aranda, habría intentado abusar de su hija. ‘‘La besaba y cuando sintió dolor le dijo ‘no’. Se salió corriendo del cuarto y llegó a la casa. Por temor no me dijo nada a mí’’, contó a ATV la progenitora de la menor.

El hecho habría tenido lugar la tarde del pasado sábado 23 de noviembre. La madre indicó que el profesor le hizo ingresar a la escolar a una habitación del colegio, en donde el sujeto se hospedaría, y luego le invitó bebidas alcohólicas para aprovecharse de ella.

No obstante, el maestro, quien sería familiar del director, no sospechó que la madre de la estudiante se percataría de los mensajes que le enviaba a la alumna, así que continuó llamándola. ‘‘Me encantas, niña. Quiero verte a cada rato’’ y ‘‘te veo, pero no estamos a solas’’, son algunas de las cosas que el hombre le decía a la adolescente por medio de Whatsapp.

El último jueves 28 de noviembre, la madre de la víctima y demás familiares fueron al colegio buscando al profesor. Hasta allí también llegó una trabajadora del centro educativa que intentó restar importancia a la denuncia e incluso defendió al presunto acosador. ‘‘Con todos los chicos se bromea, con todos los chicos juega’’, fue lo que dijo la mujer.

Representantes del Ministerio de la Mujer se acercaron hasta el colegio para investigar lo ocurrido. El lugar fue clausurado debido a que no contaba con licencia de funcionamiento.

Asimismo, se supo que el caso se encuentra en la Comisaría PNP Condevilla, en San Martín de Porres, lugar hasta donde acudió el maestro a rendir su manifestación. Él negó los hechos.