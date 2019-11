Procuradora regional de Arequipa denuncia persecución política por funcionarios

Arequipa. La procuradora regional Rosa Vallejos denunció una persecución política en su contra, orquestada por trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) con el apoyo del asesor legal Walther Paz.

Sucede que Paz emitió un informe el pasado 10 de octubre recomendando al gerente general del gobierno regional, Gregorio Paz, la destitución de Vallejos. Según él, no cumplía algunos requisitos.

El informe señala que el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), José Luis Chapa, el secretario del sindicato de trabajadores contratados del GRA, John Orihuela, y otros trabajadores regionales pidieron la revisión del expediente de la procuradora.

Paz hizo su informe señalando una supuesta falta de experiencia como litigante por parte de Vallejos, además de incongruencias entre dos formatos entregados en su postulación. Al final, Paz indica que existen fundadas razones fácticas y jurídicas para retirar a Vallejos.

Sin embargo, la procuradora alega que ella sí cumple con los requisitos y que las observaciones de Paz no tienen sustento legal. "Ahora los gobiernos regionales no tienen la facultad para destituirme. Ahora existe un órgano nacional de procuradurías que califica mi trabajo. Y ahora me han ratificado", indicó Vallejos.

También advirtió que si en caso quisieran destituirla, harían caer en error al gobernador.