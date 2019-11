Han pasado tres meses desde la desaparición de la menor Yadira Danitza Periche en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara (región Piura), y, desde el momento, la familia y la PNP tuvo muchas hipótesis y pruebas que fueron denegadas por la justicia piurana.

Su padres y hermanos han continuado su búsqueda e incluso han pedido ayuda para encontrar a Yadira, pero, hasta el día de hoy su paradero sigue siendo desconocido.

El 28 de noviembre, la menor cumplió 15 años y su madre Raquel Periche Espinoza realizó un post en su cuenta de Facebook dedicado a su hija.

‘’Hoy 28 de noviembre un día como hoy nace mi reina preciosa Yadira, hija mía donde estas ya no sé que hacer adonde buscarte mi princesa, pero no pararé hija hasta encontrarte, sólo le pido a Dios que donde estés, te ayude, te bendiga mucho, hija mía yo ya no sé que hacer’’, se lee.

Hace menos de un mes, Raquel contó que las autoridades policiales habían detenido la busqueda de su hija, y tenían pretensiones de archivar el caso debido a la falta de indicios en la desaparición.

PUEDES VER No más maestros que acosen o violen a niños

Se conoció que, meses después de la desaparición, recibieron la llamada de un campesino del distrito de Morropón-Chulucanas, quien indicó que había visto a la menor de similares características a Yadira, vendiendo golosinas por las calles de la ciudad, en compañía de una persona adulta, al parecer de nacionalidad venezolana. Sin embargo, se trataba de una falsa alarma.

Como se recuerda, el pasado 1 de setiembre se presentó la denuncia de la desaparición de la menor, pero, el caso no fue atendido con prontitud. Tras ello, los pobladores de Talara realizaron una movilización expresando su rechazo y preocupación.

A los pocos días, la familia contó que recibieron mensajes en los que les indicaban que la pequeña Yadira fue ultrajada e iba a aparecer en un descampado, sin embargo, eso nunca sucedió.

La PNP investigó el origen de las llamadas, llegando a determinar que el número le pertenecía a Milagros Lama Zapata, una de las profesoras del colegio donde estudiaba la menor desparecida, sin embargo, la mujer fue puesta en libertad mientras duren las investigaciones.