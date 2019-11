Paro de colectiveros: segunda movilización no tuvo acogida y servicio se llevó a cabo con normalidad [VIDEO]

Colectiveros habían anunciado, por medio de las redes sociales, una segunda protesta para este viernes 29 de noviembre; no obstante, esta no tuvo acogida, motivo por el cual el servicio se realizó con normalidad.

Diversas calles como la prolongación Tacna cruce con la avenida Alcázar, en el distrito del Rímac, fueron reforzadas con vigilancia y protección por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para esta segunda movilización; sin embargo, desde tempranas horas de la mañana los taxis colectivos cubrieron sus rutas habituales como todos los días.

La hora de encuentro para la movilización de los colectiveros estaba prevista para las 6:00 de la mañana en distintos puntos de la ciudad. Los transportistas debían haberse concentrado en el puente Alipio Ponce, en San Juan de Miraflores; en la entrada de Huaycán, ubicado en Ate; así como en la avenida Néstor Gambetta.

Esta movilización no contaba con las garantías del Ministerio del Interior (Mininter), ya que los dirigentes no habían solicitado la protesta, según informó El Comercio; no obstante, a pesar de ello los efectivos de la Policía se desplegaron por diversas vías para evitar cualquier altercado.

Primera movilización

La primera movilización se llevó a cabo el pasado lunes 25 de noviembre. Cientos de colectiveros quemaron llantas y cerraron vías exigiendo ser formalizados. La jornada inició temprano por la mañana.

Asimismo, como producto de las protestas se presentaron disturbios en la avenida Javier Prado, así como en Carabayllo donde efectivos de la PNP se enfrentaron a balazos contra los colectiveros.

El general Gastón Rodríguez, quien es director nacional de Prevención del Orden y Seguridad de la Policía Nacional, indicó que al fin de las movilizaciones se llegaron a detener a más de 120 personas, por haber participado en los disturbios.