Arequipa: Al gobernador Elmer Cáceres Llica no le interesa la lucha contra la violencia a la mujer

Roberth Orihuela Q.

Arequipa. Ayer debió aprobarse el "Plan Regional de Acción al 2021" para luchar contra la violencia a la mujer y la familia. Sin embargo, la máxima autoridad de esta instancia, el gobernador Elmer Cáceres Llica, no asistió a la convocatoria. Tampoco lo hicieron otros ocho integrantes, entre funcionarios regionales, el alcalde provincial Omar Candia y autoridades policiales.

Esto colmó la paciencia del presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López, y el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique.

Tomy López argumentó que el gobernador nunca asiste a estas reuniones. Pidió que conste en acta que el gobernador convocó a la reunión con dos semanas de anticipación pero no asistió. "Ni tampoco sus funcionarios. Es lo más grave. Esto demuestra que no hay un interés político de luchar en favor de las mujeres", dijo.

El representante del Defensor del Pueblo señaló que la ley obliga a aprobar el plan de acción para luchar contra la violencia hacia la mujer. "Sirve para un trabajo articulado en bien de las mujeres. No asistiendo el gobernador estaría cayendo en un delito. Esperamos que pronto se vuelva a convocar a la reunión y que esté presente junto a sus gerentes", manifestó Manrique.

Ambas autoridades lamentaron que para salir del paso el gobernador haya intentado reemplazar su ausencia con el presidente del Consejo Regional, Veto Bernal, para que lo represente. "Aquí no puede venir cualquiera. Hay miembros que están debidamente acreditados con sus suplentes. En este caso debió venir el vicegobernador, pero envían a un consejero. No puede ser", agregó Manrique.

A la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social, Itzel Núñez, no le quedó de otra que disculparse, no sin antes mencionar a todos los inasistentes. “No solo el gobernador no vino, sino otras autoridades”, arguyó.