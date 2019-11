Anderson, el héroe que dejó todo para salvar una vida

En Villa El Salvador hay un nuevo héroe civil y no es de película. Con valor y compasión, el orientador y llenador de vehículos Anderson Aronés Saldaña pasó a ser un héroe al impedir que un joven deprimido por una decepción amorosa se quitara la vida lanzándose desde lo alto de un puente peatonal.

En un video que fue difundido por las redes sociales y que se ha viralizado rápidamente se aprecia a un grupo de personas tomándole de las manos a Víctor Machahuay para que no salte al vacío desde una altura de 5.10 metros.

Eran casi las 6:00 de la tarde del miércoles. Hora punta en ese tramo de la Panamericana Sur. El potencial suicida llora y pide que lo suelten. Según reveló su propia madre, él habría sorprendido a su pareja con otro hombre y se fue a beber licor con unos amigos.

Instinto y compasión

Anderson afirma que actuó por “instinto” y que sintió compasión por el hombre deprimido. “Le dije que estaba allí para rescatarlo. Que me encontraba allí por una razón y esta era salvarle porque valía la pena vivir”. Hasta ese instante no sabía que era un viejo amigo del barrio.

“En ese momento no me importó nada, ni el tráfico ni mi vida. Me enfrenté a la prueba que me presentó Dios, no vi otra opción que actuar. Estoy bendecido de estar vivo y extremadamente feliz de que ese hombre esté a salvo”, señaló.

Hablando después de la terrible experiencia, recuerda el dramático instante en que guio al chofer de un bus de la línea San Bartolo-Arica que circulaba por el carril derecho. “Le dije que se desplazara hacia el carril izquierdo y que se detuviera justo debajo del puente, donde estaba colgado el hombre”.

Sin perder tiempo, Anderson subió al techo del bus a través de una escotilla y en cuestión de segundos logró atenazar por las piernas al potencial suicida para que no caiga a la pista.

Como un ‘ángel protector’

Algunos insensatos tocaban el claxon para que el vehículo avanzara de norte a sur. Otros filmaban la escena. Por un momento parecía que todo estaba perdido, que el rescate iba a ser imposible.

En medio de toda esa confusión, Víctor Machahuay se desvaneció, pero fue recibido con cuidado en los brazos de su ‘ángel protector’. Otro pasajero que había subido al techo del bus se sumó a la ayuda y lo pusieron a buen recaudo.

Los usuarios de la red social Facebook no demoraron en destacar la pericia de este hombre solidario, quien evitó que este hecho se convirtiera en una tragedia.

Anderson contó que lo consoló con un fraternal abrazo: “Ahora que he visto el video pienso que es como la imagen de Cristo al que bajan de la cruz”.

Valores y ejemplo

Anderson Aronés es un hombre humilde. A diario, desde las 5:00 de la mañana, se gana la vida como orientador y llenador de vehículos de transporte interprovincial. Él necesita ayuda económica para solventar los estudios de su hijo Alexis.

Aconseja a los jóvenes no tomar una determinación tan drástica si es que afrontan algún problema. “Si alguien se siente solo o deprimido que busque la palabra de Dios”, enfatiza.

El final feliz que tuvo esta historia de Anderson marca el camino del bien y es un gran ejemplo para educar. “Los valores y el ejemplo es lo que uno deja a los jóvenes”, subraya.