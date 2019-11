Habla el hombre que impidió que su amigo se suicidara desde el puente peatonal [VIDEO]

La tarde del miércoles pasado, un hombre quiso acabar con su vida lanzándose desde el puente peatonal de Villa El Salvador; sin embargo, varios transeúntes, en un gesto de solidaridad, se subieron al techo de un medio de transporte para evitar que se impactara contra el pavimento.

Una de esas personas que arriesgó su vida para salvar al del joven fue Anderson Aroné, quien declaró que junto a otros pasajeros no lo pensaron dos veces y fueron a rescatarlo. “Mi reacción fue ir a ayudarlo”, indicó.

Incluso, Aroné contó que tuvo que pararse en medio del tráfico que había en toda la Panamericana del Sur, a fin de subir en el techo del bus. “Lo ayudé porque algo en mi corazón me decía que alguien era y justo era mi amigo de mi barrio, de mi infancia”.

No me importó mi vida, no me importó si me atropellaba el carro, más me importó la vida de mi amigo'', añadió.

El héroe del joven terminó con una herida en el brazo, pero con la satisfacción de que impidió que su amigo se suicidara.

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).