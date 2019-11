Reniec: trabajadores no tramitarán DNI tras inicio de paro por 24 horas [VIDEO]

Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) iniciaron un paro de actividades por 24 horas para exigir que el gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra, aumente sus sueldos, que vienen siendo de S/1 200 desde hace quince años. Luis Barrera, secretario general del Sindicato de trabajadores de Reniec, advirtió que, si no resuelven sus demandas, protestarán a nivel nacional de forma indefinida.

Con carteles en los que se leía “sin DNI, no habrán elecciones”, los trabajadores dieron a entender que no tramitarán los documentos nacional de identidad de las personas que lo requieran este jueves 28 de noviembre. Resaltó que realizan cerca de 70 000 trámites a diario.

“(Pedimos que) no solamente que se suban los sueldos, sino que se regularicen la situación de los trabajadores CAS de la institución, que tienen casi cerca de 10 u once años trabajando bajo ese régimen. La ley orgánica de Reniec dice que el régimen general de Reniec es el 728, pero el Estado contrata bajo el régimen CAS que debería ser un régimen temporal, pero hay trabajadores que vienen trabajando once años trabajando bajo ese régimen”, explicó en UCI Noticias.

Informó que se reunieron con asesores del Ministerio de Economía y Finanzas la semana pasada, luego de que realizaran 2 plantones. Pese a que les dijeron que solucionarían sus demandas esta semana, aún no tienen respuesta.

“Es lamentable que tengamos que tomar esta decisión, pero es culpa de la inacción del gobierno. Durante todo el año hemos venido planteando estas demandas al Ejecutivo, mediante el Congreso, y no han sido atendidas”, opinó.

Mediante un comunicado, los trabajadores pidieron a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía de la Nación que estén atentos a las denuncias “que pudieran afectar el ejercicio democrático y constitucional de la protesta social”.