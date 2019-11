Los antecedentes del teniente de la PNP acusado de violación en Puno

Liubomir Fernández

El teniente PNP Alexander Vargas Condori no es ajeno a procesos judiciales. Actualmente, purga nueve meses de prisión preventiva en el penal de Yanamayo por el presunto delito de violación en agravio de una dama.

Un proceso similar afrontó en abril de 2017. Una mujer lo denunció por ultrajarla sexualmente según el Expediente 684-2017. El caso lo archivó la fiscal Licet Coila Calsín. Adoptó esta medida porque la agraviada dio marcha atrás en sus cargos. Las circunstancias que originan las denuncias de violación contra el oficial son las mismas. Los ultrajes denunciados tienen características similares: el escenario suele ser su habitación, ubicada en el jirón José Antonio Encinas, y se perpetran luego de que el acusado y agraviadas consumen licor.

PUEDES VER: Puno: Teniente de la Policía es acusado de ultrajar a mujer

La primera presunta víctima de Alexander Vargas contó que, luego de beber en una discoteca, se trasladaron a la habitación del oficial por invitación de una amiga en común. Empero, tras quedarse sola, el policía a la fuerza la habría tendido sobre una cama. Después corrigió esta versión.

La segunda víctima contó que también habría sido abusada sexualmente luego de ser dopada. Previamente, Alexander Vargas, la víctima y otra persona se pusieron a beber dentro de su habitación. Vargas Condori le pidió disculpas a la víctima en la audiencia.

PUEDES VER: Mandan a la cárcel a teniente de la Policía acusado de violar a mujer en Puno

Poder Judicial lo regresó

Alexander Vargas Condori ya fue dado de baja en enero de 2015. No acudió a trabajar del 7 al 14 de agosto de 2014 y justificó su ausencia con un certificado médico. Sin embargo, en los días del supuesto descanso, estaba jugando fútbol. Inspectoría de la Policía Nacional calificó su ausencia como un acto grave. Nunca informó sobre su supuesto mal estado de salud ni acudió a la Sanidad de la Policía. Solo cuando se le requirió su descargo presentó un certificado de un médico particular, que ordenó su reposo absoluto por siete días. No obstante, se comprobó que estaba participando en campeonatos de fútbol.

Alexander Vargas acudió al Poder Judicial vía nulidad de acto administrativo y retornó a la Policía Nacional en octubre de 2015 con una medida cautelar dispuesta por el juez Ángel Huanca Yampara del Primer Juzgado Mixto de Puno.

En agosto de 2018, el proceso principal tuvo pronunciamiento del juez Néstor Velasco Peña. Este falló a favor del oficial. El magistrado alegó que si bien un informe de la Liga de Fútbol de Puno informa que, en los días de descanso médico, estaba jugando, eso no desvirtúa que haya estado mal.

El Ministerio del Interior se opuso a su reincorporación. El tiempo le dio la razón.