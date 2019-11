Escolar responde a Muñoz y convoca a plantón en Estación Central del Metropolitano por precio de pasaje

Una estudiante que pertenece al movimiento estudiantil ‘Secundaria Combativa’ hizo un llamado a los alumnos, maestros, así como a padres de familia para que puedan participar del plantón que se llevará a cabo este jueves 28 de noviembre a las 4:00 de la tarde en la Estación Central del Metropolitano para reducir el pasaje escolar.

‘‘En ningún momento el movimiento escolar ha anunciado ningún tipo de desmanes ni de acciones violentas porque lo que no se quiere es que haya violencia a menores de edad’’, señaló la adolescente en respuesta al alcalde de Lima Jorge Muñoz, quien indicó que la Policía ya está preparada ‘‘si es que alguien desea hacer una suerte de desmanes’’.

Asimismo, la escolar aseguró que ellos se pintan el rostro, debido a que son menores de edad ‘‘y no podemos revelar nuestras identidades’’. La estudiante aseguró que solo quiere que ‘‘se respeten los derechos de la libre expresión, libre tránsito, libre protesta’’.

La joven agregó que el pasaje escolar es tan solo una de las problemáticas ‘‘que se han tocado, más no la única, entonces hay mucho por hacer, mucho por que nos escuchen’’. Además, indicó que la ministra de Educación, así como viceministra, se habrían comprometido a comunicarse con el movimiento el último lunes 25 de noviembre; no obstante, esto no ocurrió.

‘‘Hay un sector de nosotros que va a salir y necesitamos que se guarden las formas porque estamos con menores de edad; sin embargo, no vamos a retroceder, esto recién empieza y es un paso grande para un movimiento escolar’’, expresó. También dijo que ellos ya llevan dos años organizándose.

Como se recuerda, actualmente la tarifa para los escolares en la ruta troncal del Metropolitano es de S/ 1,25 y en la ruta alimentadora es de S/ 0,25.