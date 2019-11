Huancayo: joven deja estudios universitarios para cuidar a madre con cáncer

Rusbel Javier Huarcaya Parco es un joven universitario que tuvo que dejar sus estudios para atender a su madre, quien padece de cáncer de cuello uterino. Ella fue diagnosticada con la enfermedad hace 10 años, en el 2009.

Javier habló con La República y contó un poco más de su historia. Él y su progenitora viven en Huancayo. Recientemente dejó la carrera de Agronomía en el décimo ciclo para dedicarse a tiempo completo a Justa Parco.

''Gracia a mi mamá pude estudiar. Sin ella no hubiera tenido nada. Ella vendiendo algunas cositas (me pudo pagar los estudios), pero me pasa esto: primero mi papá se muere con cáncer de estómago y ahora mi mamá'', expresó el joven.

El progenitor de Rusbel falleció hace un año. Los médicos le dijeron que el tumor habría estado en el estómago desde mucho tiempo antes; no obstante, recién cuando se hinchó su barriga en el 2018 acudió al hospital y le dieron las malas noticias.

El último martes 26 de noviembre, Javier fue al hospital Carrión, en Huancayo, lugar en donde los médicos le dieron pocas esperanzas. Los tratamientos que Justa recibió en los últimos años dañaron otras partes de su cuerpo y el cáncer también avanzó.

El joven asegura que hasta el 2015 su madre se mantuvo estable, pero fue por la muerte de su tía, hermana de la mujer, por cáncer de mama que ''sufrió una caída emocional''.

La radioterapia, braquiterapia y múltiples sesiones de quimioterapia provocaron que a la paciente se le deba realizar una colostomía, que significa que ahora tiene un conducto ubicado al lado de su vientre para que pueda defecar por un orificio. Sin embargo, esto no es suficiente.

Actualmente el tumor aplasta la uretra de Justa, motivo por el cual ella micciona sin control. Rusbel Javiera debe usar frazadas y telas como pañales para su madre en muchas ocasiones.

Gracias a la ayuda de algunos familiares puede conseguir dinero para su alimentación; no obstante, lo más difícil es precisamente obtener los pañales.

El paquete más económico está alrededor de 60 soles y, ya que él no cuenta con los recursos necesarios, debe alternarse entre los pañales y las frazadas y telas que usa como tales.

Para poder ayudar al joven y a su madre Justa se pueden contactar con el número 927 259 459 o realizar un depósito a la cuenta 0011-0235-0201452749 del banco BBVA Continental. El DNI de Rusbel Javier Huarcaya Parco es el 47252910.