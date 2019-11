Arequipa: Delincuentes dan tremenda golpiza a una joven estudiante para robarle sus bienes

Una estudiante de 19 años fue salvajemente atacada por tres sujetos en Arequipa. Estos la asaltaron en inmediaciones del parque La Muela en el Cercado. Los delincuentes utilizaron un cuchillo para amedrentarla y luego huir con sus bienes.

Según indicó la víctima, salió de su instituto en horas de la noche y luego caminó por los alrededores del parque Henry para tomar su combi en la avenida Goyeneche. Sin embargo, tres sujetos la persiguieron y la amenazaron con un cuchillo. Así también uno de ellos levantó una botella de vidrio y la golpeó en la cabeza.

“Otro cogió un cuchillo y me lo puso en el cuello, como este objeto no tenía filo no pudo cortar mi cuello, pero si me ahorcó hasta casi dejarme inconsciente”, indicó a la Policía.

Los delincuentes sustrajeron los objetos de la víctima y se dieron a la fuga. En tanto, la muchacha fue auxiliada por un taxista y una vecina de la zona. La agraviada fue trasladada al hospital Honorio Delgado con el fin de evaluar sus heridas. El caso es investigado por la Policía.