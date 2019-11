Policías declararán por presuntos nexos con organización criminal

La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque notificará a policías que laboran en la región Lambayeque para que declaren como testigos sobre la organización criminal “Los Monos de San Antonio”.

Luego que la jueza Marisol Vásquez Ruiz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, programara para esta semana su decisión de declarar fundado o no el requerimiento fiscal de prisión preventiva de 36 meses contra 17 imputados, el fiscal contra el crimen organizado Juan Mogollón programó una serie de diligencias para esclarecer los presuntos vínculos de los procesados con agentes policiales, tal como lo revelarían audios de escuchas telefónicas legales.

Citaciones

Según la carpeta fiscal n.° 61-2018, quienes tendrán que rendir su manifestación serán efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Esto, luego que la Policía empezara a evidenciar cierta influencia de la investigada Ana La Torre Aliaga (a) “Doctora” con agentes de la PNP.

Para la Fiscalía, La Torre se reunía con efectivos policiales de Inteligencia que laboran en la ciudad de Chiclayo para obtener presuntamente información relevante y brindarla al supuesto cabecilla Segundo Tandazo Ordoñez (a) “Mono”.

Este accionar de la investigada se sostiene en el audio del 5 de febrero de este año, donde La Torre le indica a “Mono” que están persiguiendo a una persona llamada “Koya”.

“(...) están que lo persiguen, pero yo ya hablé con el jefe de la Dirincri, me dijo que ya no se iba a meter (...) Koya está allí, lo que pasa es que Koya no está cerca, sino que está metido por unos basurales, por allí”, habría dicho la abogada.

Incluso en este mismo audio, “Mono” le habría dicho a la abogada que “ha vuelto a venir la señora, (...) vuelta a hacer problema”. Según la transcripción, La Torre habría dicho : “sí pues con la Dirincri (...) el Koya con las justas se ha salvado, yo (he) hablado con el comandante (...) no lo han capturado, por eso que yo me fui a denunciar al comandante al coronel (sic) a decirle cómo era posible que mande tantos hombres y que no estaban haciendo nada interviniendo a mi gente”.

Fuentes confiables señalaron que entre los agentes que deberán comparecer y responder ante la Fiscalía está el exjefe de la Divincri, coronel PNP Jorge Quiroz Grosso, el suboficional PNP Edward Delgado Torres, y otros efectivos que ayuden a esclarecer los hechos materia de investigación.