Retomar la reforma del transporte para acabar con los taxis colectivos

“Hay que romper con el círculo vicioso. No podemos seguir justificando el uso del taxi colectivo, ya que no solo operan en zonas periféricas de Lima y Callao donde no hay buses, sino que también lo hacen en vías donde sí los hay, como en el caso de los corredores complementarios que son afectados por la competencia desleal”. De esta manera, la jefa de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), María Jara, reitera su posición de no formalizar este servicio, cuyos choferes realizaron una violenta protesta el último lunes.

Jara afirma que su institución se viene consolidando administrativamente para que en los próximos meses retome la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), ya que con el aumento de buses y la mejora en el tiempo de sus viajes, los usuarios dejarán de optar por los autos colectivos.

“Estamos dando nuestros primeros pasos. Debemos organizarnos y eso implica terminar de asumir las funciones de Protransporte. Luego debemos edificar el nuevo mapa de rutas de Lima y Callao y reforzar la fiscalización con los municipios y la PNP. Esa es nuestra obligación”, explicó a La República.

Para el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, la consolidación de la reforma del transporte es importante porque en estos años estuvo paralizada, sobre todo en la gestión de Luis Castañeda, donde se anularon varias concesiones.

"Los cinco corredores complementarios que ya funcionan lo hacen con menos de 800 buses cuando se requieren 5.000. Y esto sucede porque solo se han licitado 18 de los 49 paquetes proyectados, sin contar a los corredores de integración ni las rutas de aproximación que fueron dejadas de lado", manifestó.

Por eso –agrega el gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez,– han aparecido 30 mil colectivos en los corredores. “El actual sistema de transporte no se da abasto para movilizar a la población, por eso estos vacíos son aprovechados por la informalidad”.

Tanto Quispe como Flórez, dijeron que se debe apostar por la “macrotransportación” y no por la “microtransportación”, ya que cada bus de 12 metros reemplaza a 20 autos, evitando saturación de vías y aumento de la contaminación ambiental.

"Este es un proceso que tomará tiempo. El 50% se logrará en por lo menos tres años y en cinco podríamos ya tener un sistema ordenado", dice Quispe.

Pedido de colectiveros

El representante de la Asociación de Colectivos de la Primera de Pro, Baldomar Pineda, explica que la formalización consiste en la autorización de rutas largas y no atendidas solo a empresas que tengan autos inscritos en el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame).

Al respecto, la jefa de la ATU les recomendó apostar por la formalidad y aprovechar la oportunidad de sumarse a la reforma del transporte, como choferes y controladores.

Claves

- De las 120 personas detenidas durante el paro de taxis colectivos, 24 han sido denunciadas por el delito contra la tranquilidad pública, informó el ministro del Interior, Carlos Morán.

- La Defensoría del Pueblo sugirió que los taxis formales puedan brindar un servicio compartido hasta que se complete la reforma del transporte.