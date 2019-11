Basta de violencia

“No nos sentimos seguras”

Estefanía Chumpitaz, marketera & publicista.

Hoy me pregunto: ¿qué es la violencia? La violencia hacia la mujer no solo está visible en golpes físicos, sino que también está disfrazada en muchos actos cobardes: hostigar a una mujer por no querer casarse o tener hijos, los silbidos y las insinuaciones en la calle o en internet, usar las redes sociales para mortificar a una mujer con comentarios o chantajes de fotos, presionar o colocar el peso a la mujer en su protección sexual responsabilizando en caso salga embarazada: eso también es violencia. Ser mujer no debería ser un factor de riesgo, pero lo es en el Perú. No nos sentimos ni seguras en nuestras propias casas. Porque nos están violando, torturando y matando. ¿Eso importa? Hasta el día de hoy, no.

25N No más violencia

Virginia Rojas, Coord. PNCVFS/MIMP en Madre de Dios.

Muchas veces nos quedamos en casa mirando lo que pasa cada día en nuestro país y le damos like en nuestras redes sociales a alguna publicación sobre lo que más nos conmueve. Pero esto ya no es suficiente. Son 148 mujeres que han sido asesinadas en 2019, víctimas de feminicidio. Sesenta de ellas fueron menores de 30 años. Estamos ante una expresión grave de violencia en la sociedad y tenemos que frenarla. Necesitamos deconstruir los estereotipos de género que la justifican. Es hora de ir más allá de la reflexión y la indignación, es hora de actuar para articular procesos históricos que lleven a la eliminación de la violencia. Esta es una tarea impostergable, el tiempo ha llegado. Aquí sumamos todos y todas, nadie debe quedarse fuera.