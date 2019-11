Arequipa: Investigada estaba amenazada por funcionario de la Gerencia de Transportes

Arequipa. Vivía atemorizada. Mirian Luz Chuquitaype Saravia, trabajadora de la Gerencia Regional de Transportes e investigada por Los Correcaminos II, contó su verdad.

Según ella, no podía revelar los delitos por temor a las amenazas del exsubgerente de Transportes, Christian Motta. En esta dependencia, cobraban coimas a los choferes de las minivanes. Motta se encargaba de esos cobros.

En la audiencia de apelación de prisión preventiva, dijo: “Nunca pertenecí a ninguna organización criminal, me obligaron a darles dinero (a la organización). No podía decirle a nadie por vergüenza. Me maltrataron y fui amenazada por Christian Motta. Mi familia está sufriendo por lo que hice”, señaló.

La defensa de Chuquitaype señaló que su defendida acepta que actuó mal y cometió ilícitos, pero no pertenece a una organización criminal. Para la investigada, solicitan comparecencia con restricciones, pues ella tiene 61 años y sufre de enfermedades. La fiscalía rebatió lo indicado por la defensa. Audiencia continúa hoy.