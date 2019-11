Una jornada con bloqueos, ataques y 120 detenidos

Por: Melina Ccoillo y Fernando Leyton

El transporte ayer en Lima fue un infierno. El motivo: el paro de cientos de colectiveros informales que afectó varios sectores de la ciudad. Y aunque hubo el compromiso de los transportistas de actuar pacíficamente, la jornada se tornó violenta y los perjudicados fueron nuevamente los usuarios.

Una señora que no pudo acudir a su cita médica, un padre de familia que fue asaltado, una joven que no llegó a sus clases en la universidad, pasajeros que fueron obligados a bajar de un bus y luego a caminar, fueron solo algunos de los casos que se registraron desde temprano en diversas calles de Lima, incluso en zonas donde, según la Policía, no había permiso de concentración.

Alrededor de las 6 a.m., a solo 30 metros de la comisaría de El Progreso, en Carabayllo, un grupo de colectiveros intentó bloquear la avenida Túpac Amaru. Lanzaron piedras a la pista y la Policía hizo disparos al aire para dispersar a la turba que también comenzó a pinchar las llantas de los micros y autos. El violento escenario se repitió en la Panamericana Sur, entre los kilómetros 18 y 19; en el cruce de la Av. Universitaria con Los Incas, así como en San Juan de Lurigancho, donde los colectiveros intentaron tomar la Av. Próceres de la Independencia.

También en la Carretera Central, la avenida Colonial y la vía Ramiro Prialé.

Los conductores de los buses que circulaban por esa ruta aseguraron que un grupo de manifestantes, algunos cubiertos con capuchas, les pincharon las llantas y rompieron las lunas. En el cruce de la avenida La Marina con Universitaria, un bus rojo fue atacado, mientras en la avenida Javier Prado y en el túnel Santa Rosa, con dirección al Rímac, los manifestantes quemaron llantas.

Ante ello, el sector Interior retiró la autorización de la marcha y Protransporte suspendió las rutas de alimentadores en Puente Piedra, Trapiche y en La Ensenada. Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, al final del día un total de cinco buses del Metropolitano y 42 de los corredores fueron dañados.

Pero los colectiveros continuaron su protesta y se dirigieron hacia la Plaza San Martín. La situación allí no fue distinta. Hubo en total cuatro enfrentamientos entre la Policía y los colectiveros. La autoridad policial reprimió y dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas y los siguió con caballos. “Este es el inicio de una lucha. Somos 150 mil colectiveros que solo trabajamos en esto. ¿Quieren que haya muertos? ¿Que haya un chilenazo?”, dijo Ramón Rubín, dirigente de la Confederación de Transportistas de Colectivos, apoyado por las voces de los cientos de manifestantes que gritaban frases como “formalización” y “alcalde, no nos quite nuestra placa”.

Rubín agregó que no pararán su lucha hasta tener un diálogo con el presidente Martín Vizcarra, “hasta que nos permitan la formalización. No somos competencia para los corredores porque ellos cobran menos. Es la población la que debe decidir qué transporte tomar”.

Por su parte el general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Dirección de Orden Público y Seguridad Ciudadana, indicó que se detuvo a 120 colectiveros y se logró controlar la situación.

Ven solución

Como respuesta al caos desatado, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, aseguró que los colectivos no serán “formalizados”, pero que aceptará dialogar con sus dirigentes para ver si es posible sumarlos al sistema integrado de transporte.

Entre las alternativas, la funcionaria señaló que los colectiveros podrían agruparse en empresas de transporte formal, con vehículos que cumplan los “estándares de calidad y capacidad”; o que podrían ingresar a un programa de reconversión laboral para trabajar como conductores en servicios autorizados.

Jara agregó que en abril del 2020 se tendrá listo el “mapa de transporte” para Lima y Callao, que incluirá las rutas a mantener según las necesidades de los usuarios; y también el “modelo del servicio” que permitirá iniciar los procesos de licitación, como ocurrió en su momento con los corredores complementarios.

Ese “modelo” contempla tres aspectos: vehículos de gran capacidad, que las empresas sean propietarias de esas unidades y que tengan a todos sus conductores en planilla, quienes además solo podrán trabajar en turnos de ocho horas. Medidas similares se intentaron aplicar en el pasado, pero se frustraron durante la gestión de Luis Castañeda, quien detuvo el reordenamiento de las rutas de transporte convencional y la implementación del llamado “bus patrón”, con capacidad para 240 personas (equivalente a 60 colectivos).

Por su lado, Jorge Muñoz anunció que mantendrá el ‘pico y placa’ y la fiscalización electrónica iniciada la semana pasada. Agregó que, mientras se termina la transferencia de funciones a la ATU, pondrá en circulación 22 nuevos buses del Metropolitano y se creará un nuevo servicio expreso de Naranjal hasta la avenida España.

Ambas autoridades coincidieron en que el problema del transporte requiere soluciones a mediano y largo plazo y exhortaron a los usuarios a no movilizarse en servicios ilegales.

El dato

● Acciones. La Policía desplegó 5.710 efectivos. El Ministerio de Trabajo estableció que los trabajadores que fueron afectados tengan una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso a sus centros laborales.

Frases

“Nos expectoran. Nos sacan. No somos personas de doble sueldo como los que son parte de los taxis por aplicativos. Si yo tengo 50 años, ¿quién me recibirá para trabajar?”. Ramón Rubín (Dirigente-colectivos).

“En los últimos años no se ha hecho una adecuada fiscalización. Hay problemas bastante complejos, pero el Poder Ejecutivo está completamente decidido en apoyar a la ATU”. María Jara (Presidenta de la ATU).

“No podemos permitir que personas que realizan una actividad ilegal pretendan paralizar nuestra ciudad e imponer sus ideas por la fuerza. No detendremos el ordenamiento”. Jorge Muñoz (Alcalde de Lima)