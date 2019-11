Deudos de víctimas exigen acelerar juicios a asesinos

Cargando cruces negras con los nombres de sus seres queridos y vistiendo de luto, llegaron hasta la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables decenas de familiares de las víctimas de feminicidio para exigir justicia.

En el día en que se conmemora la lucha contra la violencia de género, el colectivo ‘Familias unidas por justicia: ni una asesinada más”, realizó un plantón demandando el apoyo del sector Mujer para que los procesos judiciales que se siguen contra los feminicidas se aceleren y no salgan libres.

PUEDES VER Madres de víctimas de feminicidio protestaron contra la inacción del sistema de justicia

“Hay tres asesinos que podrían salir libres porque están a punto de cumplir su prisión preventiva. Si las autoridades no piden la ampliación de la prisión, los tendremos campantes en la calle”, expresa Sandy Evangelista Loa, integrante del colectivo.

Los tres agresores a los que hace referencia el colectivo son Bryan León Chumpitaz, José Falcón Gutiérrez y Miguel Benítez Arana. El primero de ellos culmina su prisión preventiva en diciembre de este año, los dos restantes en enero del 2020. El temor de los familiares está más que justificado.

“La justicia va muy lenta, habemos familias que llevamos más de diez meses pidiendo justicia. Queremos que la ministra nos atienda”, exigía por su parte Carmen Mendoza, quien perdió a su hija Estefany Flores en abril de este año.

PUEDES VER Apurímac: A la cárcel hombre que mató a su esposa delante de sus hijos

Según la Defensoría del Pueblo, de los 148 feminicidios registrados en lo que va del año, solo dos casos han obtenido sentencia condenatoria.

El Ministerio Público tiene un registro de 208 sentencias condenatorias contra feminicidas desde el 2015; sin embargo, el número de feminicidios que esta institución tiene registrados desde el 2009 es de 1.277 casos a nivel nacional.

Y si hablamos de la carga procesal por denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la cifra supera los 274 mil casos en trámite.

PUEDES VER Sujeto intentó matar a joven mujer en Huancavelica forzándola a beber veneno

Los familiares de las víctimas reclaman ser atendidos y escuchados por la ministra de la Mujer, no quieren otra interlocutora que no sea Gloria Montenegro pues, según sostienen, han tenido reuniones con funcionarios de mediano rango y no sienten avances tras esto encuentros.

Registro de víctimas

Un Registro Único de Víctimas y Agresores, ese es el Ruva, herramienta digital que ayer fue presentada por el Ministerio Público y que tiene por finalidad tener la información unificada y en tiempo real de cada caso de violencia de género ocurrido en el país.

PUEDES VER La justicia no se da abasto para atender casos de violencia de género

“A partir de ahora, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables compartirán información muy valiosa sobre el estado de los casos previstos en la Ley 30364, para una mayor eficacia de las medidas de protección y lograr que se ejecuten el resguardo y la seguridad a las mujeres que sufren violencia”, señaló la fiscal superior Rosario López Wong, coordinadora de la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

El Ruva estuvo funcionando como piloto en Huaycán, ahora está disponible para todo Lima este.