Alcalde de Trujillo cuestiona avances en San Ildefonso

La Libertad. El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, cuestionó que no se haya avanzado nada en la ejecución de obras definitivas en la quebrada San Ildefonso para evitar que futuros desbordes destruyan viviendas, vías y otra infraestructura, tal como sucedió durante el fenómeno El Niño costero del 2017.

“Durante estos años no se ha hecho casi nada (en San Ildefonso). Nos hemos pasado en reuniones y no se ha logrado algo concreto”, manifestó en clara alusión al Gobierno Regional de La Libertad, que hasta el momento no cuenta con el proyecto de intervención en la quebrada situada en el distrito El Porvenir.

Por eso el burgomaestre ha solicitado formalmente, a través de un documento dirigido a la Dirección Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), que la comuna provincial de Trujillo sea la unidad ejecutora del proyecto integral en esa cuenca.

Apenas perfil

Marcelo informó que durante la última reunión con el ahora exdirector de la RCC, Nelson Chui, se conoció que solamente existe un perfil dejado por un consorcio de empresas privadas, que pretendía ejecutar 33 diques en la parte alta bajo la modalidad de obras por impuestos.

Al final las empresas se retiraron debido a que detectaron que una extensión de cuatro kilómetros están invadidos por asentamientos humanos y las labores de expropiación iban a demorar.

Hay que recordar que el gobierno regional renunció a ser unidad ejecutora y se le encargó esa condición al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

El alcalde aseguró que en caso la RCC apruebe la iniciativa, convocarán a concurso para contratar a los consultores que deben elaborar el expediente técnico y luego solicitar a la RCC transfiera el presupuesto para hacer la obra, también mediante un concurso.

“Llega fin de año y no hay nada en las tres principales quebradas de Trujillo (San Ildefonso, El León (Huanchaco) y San Carlos (Laredo). Hemos invitado a la nueva directora de la RCC para que venga este viernes a poner la primera piedra del asfaltado de la carretera Cerro Blanco–La Tranca, entre Laredo y Poroto, de 22.5 kilómetros. Vamos a hacer todo lo posible para que esté aquí y hablemos sobre las obras de reconstrucción”, agregó.