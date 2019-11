“Reservas mineras se agotan y única alternativa es Chavimochic”

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, advirtió que las reservas mineras de nuestra región se están agotando y cada año el canon por este rubro disminuye igualmente, por ello la única alternativa para el dinamismo económico liberteño es la continuación de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), actualmente paralizada.

“Siempre ha habido voluntad política del gobierno para sacar adelante la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). El presidente (Martín Vizcarra) ha entendido que esto es muy importante para la región. La reactivación económica en La Libertad es urgente. Aquí nosotros tenemos una tendencia: que las reservas mineras ya se están agotando y el ingreso del canon está cada año disminuyendo en la región; y la alternativa es la agricultura”, dijo en tono enfático Llempén.

PUEDES VER Primer vuelo internacional llegará el 13 de diciembre a aeropuerto de Trujillo

Añadió que por eso es que él está empeñado en la gran obra que significa la 3ª etapa del PECh, la cual si no se concluye lo más pronto posible, existe el riesgo de perder 250 millones de dólares ya invertidos ahí. “Por esa razón es que yo estoy insistentemente tratando de encontrar la conformidad para este reinicio de las obras. Lo repito hasta el cansancio: no va a haber concesión (a Odebrecht). Aquí se termina la presa Palo Redondo que ya está a un 70% de ejecución, el gobierno regional da la conformidad de la obra a Odebrecht y ya no construirán el canal madre ni 20 años de concesión. La empresa se retira de La Libertad”, manifestó.

Reunión clave

El gobernador regional dio a conocer que hoy lunes y mañana martes tiene la reunión definitiva con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ver la eventual firma de la adenda con la empresa brasileña Odebrecht.

“El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ya dio su informe favorable, ProInversión hizo algunas observaciones que las hemos levantado y este martes es la reunión final con el MEF. Soy optimista y creo que en esta oportunidad sí vamos a tener la revisión del informe y la conformidad del MEF”, afirmó. Explicó que después que aprueba el MEF, es obligatorio que la Contraloría General de la República (CGR) haga un control de dicho trabajo.