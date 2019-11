Acusan a ‘colectiveros’ de reventar llantas de buses y robar a pasajeros [VIDEO]

Pasajeros de unidades de transporte público en la Carretera Central y diversos puntos de Lima denunciaron haber sido afectados por actos vandálicos protagonizados por ‘colectiveros’ que desde tempranas horas acatan un paro para exigir la formalización de su servicio.

Los conductores de los buses que circulaban por la Ramiro Prialé, entre ellos los del Corredor Verde, contaron que al momento en que se encontraban estacionados un grupo de sujetos, algunos cubiertos con capuchas, se acercaron y les pincharon las llantas. “Si no permiten a los ‘colectiveros’ formalizare, nadie puede ir por esta ruta”, gritaban algunos manifestantes, según Canal N.

Debido a ello, las unidades ya no pudieron avanzar y varias quedaron varadas, por lo que tuvieron que llamar a sus empresas para que les envíen buses de repuestos y personal para que los ayude reponer las llantas.

En tanto, los pasajeros se vieron obligados a bajar para buscar otros medios de transporte que les permita llegar a tiempo a sus centros de labores, no obstante, algunos se retrasaron tanto que optaron por regresarse. Incluso hubo menores de edad que no pudieron acudir al colegio.

“Señor, yo vengo desde Huaycán, estoy esperando y me he bajado dos veces. Es el colmo que uno no pueda transitar, tengo una cita en el hospital y no hay cuando llegue. (…) En la entrada de Huaycán hay otro tipo de problema, no dejan salir a los buses”, narró una pasajera afectada.

En medio del saboteo a los buses, algunos pasajeros denunciaron que los ‘colectiveros’ que pincharon las llantas también los amenazaron y hasta les robaron sus pertenencias. Afirmaron que la presencia de la Policía era poca o casi nula, por lo que no se sintieron resguardados.

“Sí ha habido robos, justo allí nos han hincado las llantas y la gente que baja porque ya no avanza el carro, entonces ahí han empezado”, contó una joven.