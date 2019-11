Paro de colectiveros: taxistas protestaron en zonas donde no pidieron permiso, según PNP [VIDEO]

Veintiséis taxistas colectiveros fueron detenidos la mañana de este lunes 25 de noviembre durante la huelga que viene realizándose en varios puntos de Lima. El general Gastón Rodríguez informó que los manifestantes marcharon en lugares donde no tenían permiso.

“La PNP ha previsto esta marcha en diferentes puntos, alrededor de 23 puntos, donde se tenía información por comunicación del Ministerio de Transporte y Sutran. Pero estos colectiveros se han volcado de manera masiva no solamente a los puntos de preconcentración que habían establecido sino a otros puntos distintos”, señaló en América Televisión.

Este hecho y las agresiones reportadas causaron que la Policía Nacional suspenda el permiso de la movilización. En ese sentido, el general comunicó que se despejarán las vías tomadas y se detendrán a las personas que encabecen la manifestación.

“Tenemos hasta el momento 26 capturados y, si eso no se disuelve en los próximos minutos, ese número lo vamos a duplicar o triplicar. La situación es que no pueden seguir obstaculizando la vía pública”, advirtió.

Precisó que los jefes de la PNP de las zonas donde se realiza la marcha coordinaron con las respectivas fiscalías para que los colectiveros detenidos sigan el proceso judicial respectivo.

“Tenemos que garantizar el libre tránsito de la comunidad que esta desplazándose a sus labores y no puede ser obstaculizada por esas personas, que con un reclamo no sé si injusto o no, están transgrediendo la norma civil”, comentó.