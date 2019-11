Presidenta del ATU considera un “retroceso” formalizar a los colectiveros

El paro de colectiveros programado para este lunes 25 de noviembre y que ha generado que se presenten protestas en distintos puntos de la capital, mantiene a esta horas un clima de tensión debido a los enfrentamientos que están generando entre la Policía y los taxistas.

En ese sentido, la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, María Jara, fue enfática al referirse a la situación de ilegalidad de estos conductores y condenó los actos de violencia.

“La macrotransportación es el objetivo y hacia allá vamos (...) pretender que bajemos los estándares de calidad, y en este momento formalicemos un servicio que es ilegal, creo que es un retroceso, creo que es algo que no queremos”, declaró la titular del ATU a Éxitosa.

Asimismo, consideró que el principal requerimiento de los chóferes que encabezan esta protesta, que es la formalización de los taxi colectivos, no puede ser posible, debido a que esto significaría “bajar los estándares de calidad”.

“Es muy importante señalar que los señores básicamente están pidiendo es la formalización de su servicio, y lo que tenemos que tener en cuenta es que formalizar el servicio de transporte público no significa bajo ningún supuesto bajar los estándares de calidad y seguridad para los usuarios”, enfatizó.

Del mismo modo, la ex ministra de Transportes y Comunicaciones precisó que las protestas y actos de violencia que se están originando en distintos puntos de la ciudad, como los bloqueos de vías, perjudican las posibilidades de iniciar un diálogo.

“Estos señores no han pedido diálogo, directamente están conminando a sus colegas colectiveros a realizar actos de violencia. Y mientras hayan actos de violencia, no es posible ningún diálogo. El Estado y la sociedad no pueden rendirse frente a una amenaza de esta naturaleza”, puntualizó para el citado medio.