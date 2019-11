La mitad de bienes en Cusco no están inscritos en Sunarp

Cusco. El jefe de la unidad registral regional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Jorge Ortiz, señaló que la mitad de bienes e inmuebles de la región no se encuentran inscritos o registrados.

El funcionario refirió que el registro no es obligatorio; sin embargo, es importante para la valorización de las propiedades en caso de compra y venta.

Además, garantiza legitimidad al bien. “Nuestra institución brinda información de los bienes registrados; si una propiedad no está acreditada, ya no es nuestra competencia. Lamentablemente, la mitad de los inmuebles en el Cusco no están inscritos. Si mi bien está incorporado en los Registros Públicos, el valor comercial será mayor”, citó Ortiz.

De otro lado, Ortiz dio a conocer la aplicación móvil Sígueme, en la que el usuario puede realizar trámites y recibir información para los casos de compra y venta de propiedades. “Los trámites son sencillos y rápidos, con un plazo de 15 días”, aseguró. Concluyó diciendo que esto facilita que muchas personas no sean sorprendidas al momento de comprar alguna casa o terreno.