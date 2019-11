Jíbito, dolor y duelo: ¿quién mató al exalcalde Pedro Sernaqué?

Dolor y consternación en el pueblo de Jíbito luego que la noticia se regara. El cuerpo del exalcalde de Jíbito, Pedro Sernaqué Inga, había sido encontrado tras permanecer 25 días desaparecido. Sus verdugos se ensañaron con él y lo dejaron abandonado en una zona desolada en el sector de Luchadores Sociales en el centro poblado de La Peñita en el distrito de Tambogrande (provincia de Piura).

Crimen sin castigo

Su cuerpo deberá llegar hoy a su vivienda en pasaje Los Pinos 144 del citado sector, debido que la Policía Nacional realizará más pruebas para tener la certeza de que se trata de la exautoridad toda vez que el cadáver presenta más de ocho días de muerto y no puede ser identificado.

PUEDES VER Piura: encuentran cuerpo de exalcalde de Jíbito tras permanecer desaparecido

Sin embargo, sus hermanos señalan que se trata de Pedro Sernaqué ya que la ropa con la que fue encontrado el cadáver, además de las zapatillas, le pertenecían la extinto. Además, los agentes del orden encontraron su DNI y un papel de un proceso que tenía por un terreno.

María Sernaqué Inga indica que a su hermano lo mataron cruelmente y sus victimarios al verse acorralados lo botaron en ese lugar descampado a kilómetros de distancia de su vivienda.

La madre de familia, quien vive a un costado de la casa de su hermano señala como el principal sospechoso a la pareja (del mismo sexo) de la exautoridad, toda vez que sería el último en ver con vida a Sernaqué.

María Sernaqué indicó que con su pareja - con quien vivía juntos desde varios meses solo eran problemas y pleitos, pero por más que sus hermanos trataban de aconsejarlo, el occiso no quería dejar ese amor tormentoso. Señala que se trata de un estudiante universitario a quien la Policía de la comisaría de Miguel Checa llamó a declarar como uno de los testigos, sin embargo, no se presentó y cuando el caso fue enviado a la Fiscalía el pasado 21 de noviembre, recién junto a su abogado acudió a la citada dependencia policial cuando ya no le correspondía.

La adolorida hermana indica que incluso llegaron hasta la vivienda del universitario para exigirle que les brinde información de su paradero, pero intentó distraer a las autoridades señalando que Pedro Sernaqué se iba a España.

“Por ese chibolo mi hermano perdió mucho dinero en sus negocios (...) solo vivían peleando. Yo lo veía cuando se quedaba a dormir en la casa de Pedro, escuchaba sus discusiones, pero mi hermano no entendía. Queremos que la Policía capture a los involucrados en el asesinato de mi hermano, porque deben haber sido varios. Su muerte no va a quedar impune, caso contrario nosotros tendremos que llegar hasta las últimas”, declaró Maria Sernaqué consternada mientras velan la foto de su hermano cuando era alcalde de Jíbito.

Perfil político

Pedro Sernaqué incursionó en la política en el año 2011 cuando fue elegido alcalde de la municipalidad delegada de Jíbito hasta el 2014 por el Movimiento Político Unidos por Jíbito. Gracias a la gestión emprendida logró la construcción de lo que ahora es el palacio edil.

Con apoyo de autoridades como Jorge Camino ( como alcalde provincial de Sullana) y Pedro Zapata Sócola ( alcalde distrital) logró mejorar el perfil de esa construcción. Con trabajo y esfuerzo logró que se realizara de dos niveles. Además dejó creado la bandera, el escudo e himno de Jíbito. También varias caminos enripiados del centro poblado, entre otras obras.

Tras la culminación de su periodo en el año 2018 tentó para la alcaldía del distrito de Miguel Checa por el partido político Alianza Para el Progreso pero no le fue bien.