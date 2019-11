Este 1 de diciembre se realizará la octava edición de la “Plaza Norte Corre 10K” [FOTOS y VIDEO]

“Una Carrera para todos” es el lema de la octava carrera pedestre “Plaza Norte Corre 10K”, la cual se realizará el domingo 1 de diciembre y tendrá como punto de partida el conocido centro comercial. En la competencia podrán participar personas convencionales y con discapacidad de todo el país.

El objetivo de este evento deportivo es la descentralización del deporte y la ruptura de las barreras y la exclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La carrera se llevará a cabo en un ambiente lleno de energía y confraternidad buscando una mayor participación de la población en actividades físicas sin limitación alguna.

Los participantes iniciarán la carrera en la explanada Metro del centro comercial Plaza Norte a las 8:00 a.m., siendo la partida de los 10k (incluyendo a las personas con discapacidad) a las 9:00 a.m. y el inicio de la mini-maratón (niños de 4 a 14 años) a las 10:30 a.m.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 26 de noviembre en los módulos del centro comercial Plaza Norte (Ingreso 1, frente a zona de bancos): Las personas que lo deseen también pueden registrase de manera online en www.limanortecorre.com

Los corredores recibirán un kit de participación que incluye: camiseta oficial de la carrera (IRUN), número de competencia, chip de cronometraje electrónico (10k), medalla, hidratación, frutas, servicio de guardarropas y obsequios.