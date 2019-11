Hay Festival Arequipa: Para vivir en Marte se demandaría mucha tecnología

Elmer Mamani

Descubrir una diminuta bacteria en algún planeta de nuestra galaxia sería asombroso. Lewis Dartnell (Gran Bretaña, 1980) escudriñó esa posibilidad y lo que significaría para nosotros en Vida en el universo, su primer libro. Siempre el hombre cuestionó su soledad levantando la mirada al cielo. Pero el astrobiólogo británico va más allá. La posibilidad de habitar otro planeta lo obsesionó desde la lectura y el cine. Leyó con devoción a Kim Stanley Robinson y su Trilogía marciana; para él, la mayor aproximación de cómo sería nuestra conquista al planeta rojo.

¿Qué pasó para que sigas la astrobiología?

Creo que la astrobiología, la ciencia de buscar vida en otros planetas, es muy excitante, fascinante. Además es muy importante, porque si encontramos vida en otros planetas, de repente en Marte, aunque sea solo una pequeña bacteria, sería un descubrimiento muy profundo para la humanidad saber que no estamos solos en la galaxia. Es como darse cuenta que la Tierra no es plana.

¿Usted cree que sí hay vida en otros planetas?

Claro, soy astrobiólogo. Pero cuando hablo sobre la vida en otro planeta, hablo de pequeñas bacterias, de pequeñas y fuertes sobrevivientes en Marte. No trato de decir que es como E.T. o como se ve los ovnis en el cine.

¿Y tuvo algo que ver los libros o el cine de ciencia ficción para que elija su carrera?

Más que nada, el que podamos encontrar vida en otros planetas. Pero lo que me motivó cuando era muy pequeño fueron los libros de ciencia ficción, cine, películas. Una de mis influencias fue Patrick Moore (astrónomo estadounidense), que hizo una serie muy famosa de televisión, El cielo en la noche (The sky at night). Es una de mis más tempranas influencias. Incluso Moore me invitó a participar del show.

Siempre se habla de la posibilidad de habitar Marte. ¿Qué tan posible es?

Los humanos pueden vivir en Marte pero tendrían que usar mucha tecnología. Se tendría que estar dentro de un domo o un espacio habitable, usar máquinas para hacer aire y respirar, reciclar el agua, hacer nuestra propia comida.

Crónicas marcianas de Ray Bradbury habla sobre la colonización a Marte. ¿Qué tan diferente es lo que nos cuenta la literatura de la realidad?

Leí Crónicas marcianas mucho tiempo atrás. Creo que el mejor libro que describe cómo los humanos vivirían en Marte y cómo la vida podría ser es una serie de 3 libros de Kim Stanley Robinson (escritor estadounidense) llamada Marte rojo (Red Mars). Es mucho mejor que Crónicas marcianas.

Dartnell estuvo en Arequipa para presentar sus dos últimas producciones, Abrir en caso de Apocalipsis y Orígenes, en el último Hay Festival. El primer trabajo apunta sobre reconstruir nuestra civilización de la nada, después de una catástrofe. El segundo trata sobre cómo moldeó la evolución del planeta la historia de la humanidad.

Escribió Abrir en caso de Apocalipsis. ¿De qué sector vendría la catástrofe?

Para aclararlo, no creo que esté a punto de suceder una catástrofe. Pero como científico quiero que se imaginen qué sucedería si pasara y qué necesitamos saber. Es más como un experimento para pensar. Si la catástrofe sucediera, ¿qué es lo que la gente moderna necesitaría saber para reconstruir todo, para recuperarlo todo?

¿El calentamiento global puede diezmar a la población? ¿Es una amenaza real para la humanidad?

Definitivamente sí, el calentamiento global está sucediendo y es muy, muy malo, pero no creo que extinga la vida.

¿Cuánto podría afectarnos?

Eso depende de lo que hagamos en los próximos 20 o 30 años. Para reducir su impacto tenemos que reciclar, no contaminar, comer menos carne, reusar, volar menos. Las acciones que todos sabemos.

Habló de que estamos haciendo muy complejas nuestras necesidades más simples. ¿Eso va a hacer más difícil nuestra existencia en el futuro?

Mi último libro, Abrir en caso de Apocalipsis, es sobre exactamente eso. Si lo tuvieras que hacer por ti mismo, cómo harías comida, cómo harías metales y herramientas, cómo harías medicinas. Todas las cosas que damos por sentadas en nuestra vida diaria viviendo en una ciudad, cómo las harías por ti mismo. Lo que busco es reconectarnos de donde vienen las cosas. Pensar qué hay detrás de las cortinas del mundo moderno y cómo funciona.

¿El capitalismo ayuda o nos dificulta más en afrontar los grandes problemas de la humanidad?

Claro. El capitalismo ha estado detrás del mundo moderno pero los problemas vienen y surgen cuando el capitalismo no está.

¿Deberíamos cambiar de sistema?

Sí, lo creo. Muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy, como el calentamiento global, son creados por nuestra tecnología, pero también la tecnología sería la solución.

Perú es un país minero y se teme que esta actividad afecte ecosistemas...

Los problemas en el mundo moderno y las soluciones a esos problemas incluyen cosas como poner leyes fuertes para proteger la biodiversidad. Por ejemplo, el oeste tiene una economía más fuerte y mantiene una población con más comodidades y eso hace un buen balance.v