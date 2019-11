Callao: siete muertos deja incendio [VIDEO]

Gonzalo Flores Jiménez, de 84 años, no pudo huir de un incendio que ocurrió la madrugada de este domingo 24 de noviembre en una quinta ubicada en el jirón Almirante Guisse, en el Callao. Vecinos aseguraron que el hombre se encontraba en un segundo piso cuando ocurrió el siniestro. No habría podido escapar porque estaba en una silla de ruedas.

Otras seis personas de la familia Rejas Vega murieron por el siniestro que no habría sido provocado por la presencia de velas, según indicó un vecino en Latina. “No sabemos (cómo inició el incendio). No dio tiempo de nada. Todo se quemó”, contó la prima hermana de uno de los fallecidos.

Estas fueron identificadas como Julio Rejas Vega (29), Jesús Rejas Vega (42), Ana María Vega Quintanilla (69) y Jesús Rejas Soto (62). Uno de ellos quedó atrapado con sus hijos de 3 y 7 años cuando sucedió el siniestro.

“Esto va dirigido hacia el doctor Pedro López. Acá hace poco, en este pasaje, hubo un incendio. Prometió que iba a traer cosas para los vecinos, ayuda para poder levantar sus casas”, denunció un vecino.

Entre quince y veinte viviendas presentaron daños tras el incendio. Estos no cuentan con las medidas de seguridad; por lo contrario, están hechas de triplay, calamina y material inflamable.

El fuego fue controlado por los bomberos, quienes ya se retiraron del lugar. Los familiares de los afectados piden ayuda a las autoridades. “El policía sacó una evidencia. El señor Medina se llevó un cofre que debió sacar el fiscal. Es de la familia”, indicó un vecino.