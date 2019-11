Arequipa: Unsa se hizo de la vista gorda con proveedores incumplidos

Wilder Pari

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) hizo compras de equipos de investigación cuestionadas. Según un informe de la Contraloría,los proveedores incumplieron con los plazos de entrega y la casa de estudios no aplicó las penalidades correspondientes. El órgano de control estima que no se cobraron hasta 104 762 soles por sanciones y halló presunta responsabilidad administrativa en once servidores.

Contraloría observó siete adquisiciones directas de equipos, realizadas por la UNSA entre el 2017 y 2018, para proyectos de investigación. Los materiales superan las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), pero la ley permite su adquisición sin licitación, siempre que se destine para fines científicos.

Entre los equipos comprados, se halla un cromatógrafo líquido, para un proyecto que determinaría la presencia de insecticidas en las papas de las irrigaciones de Majes y de Chilina. La adquisición directa fue por S/ 264 750.

La UNSA dio un plazo de treinta y cinco días a la proveedora Merck Peruana para entregar e instalar el equipo, además de capacitar al personal. Sin embargo, lo realizó recién después del plazo establecido. Contraloría considera que la UNSA debió aplicar una penalidad, que pudo llegar hasta el 10% del monto de compra.

Otra adquisición observada es un analizador termogravimétrico, por S/ 260 000, para un estudio de mantenimiento y restauración del Centro Histórico de Arequipa. También se otorgaron treinta y cinco días a la proveedora, Mercantil SAC, pero esta solicitó una ampliación de plazo.

Contraloría precisa que la UNSA accedió al pedido sin emitir resolución que lo justifique, lo que vulneraría la normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado y generaría perjuicio, pues no se cobró la penalidad.

Otros cuestionamientos

Contraloría halló otras deficiencias. Si bien el órgano encargado de compras hace un estudio de mercado, luego envía estas cotizaciones al área usuaria o al investigador, para que elabore un informe técnico. Contraloría indica que esta opinión podría orientar la compra hacia un determinado proveedor.

Otra observación es que el plan anual de compras directas no tiene informes de Asesoría Legal. También se halla que no existe resolución que especifique las funciones del encargado de las compras.

Contraloría determinó que hay once funcionarios y servidores cuestionados de las áreas de Logística, Tesorería, Almacén, Proyectos de Equipamientos y la Oficina Universitaria de Economía. A todos ellos, se les halló responsabilidad administrativa. A cuatro, se les consignó presunta responsabilidad civil.

Desde el área de Comunicación de la casa de estudios, se indicó que seguirán con el debido proceso, que incluye el deslinde de responsabilidades de los implicados.v

Observan uso de caja chica

Contraloría emitió una orientación correctiva a la UNSA sobre el uso de la caja chica. En un arqueo de caja, realizado en octubre último, se determinó que un monto de S/ 34 438 no tenía rendición de cuentas o que se sustentaba con recibos provisionales.

El órgano de control halló que la mayoría de gastos de caja chica se relacionan con gastos de alimentación.

También se cuestiona que el dinero destinado a caja chica no tenga un resguardo adecuado.