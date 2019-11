SJL: hombre es asesinado de un balazo en la cabeza cuando caminaba con su familia [VIDEO]

Un hombre murió baleado por un desconocido que lo interceptó y disparó cuando caminaba por el sector de Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Vecinos de la zona aseguraron a La República que la víctima, identificada como Igor Castañeda Velásquez, se encontraba en compañía de su familia, cuando de pronto apareció una motocicleta de donde bajó un sujeto armado que se dirigió hacia ellos.

Algunas personas indican que el delincuente habría querido asaltarlos, no obstante, Castañeda opuso resistencia y empezó a forcejear, por lo que le dispararon un balazo en la cabeza.

Si bien aún se analiza la posibilidad de que le dispararon por intentar frustrar un robo, tampoco se descarta la hipótesis del ajuste de cuentas, pues existe otra versión que indica que el presunto sicario descendió de la moto solo para acercarse y disparar directo en la cabeza al hombre. Luego volvió a subir a la moto y fugó hacia la avenida Pirámide del Sol.

El herido fue auxiliado por una mujer que lo llevó de emergencia hasta la clínica San Juan Bautista en auto particular, no obstante, no resistió y falleció al poco de tiempo de llegar. La familia evitó dar declaraciones a la prensa.

Hasta la escena del crimen llegaron peritos en criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recogieron el casquillo de bala dejado por los asesinos, tomaron la declaración de posibles testigos y recopilaron los videos de las cámaras de seguridad de la zona. El caso se encuentra en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJL.