COP25: Instan a poner en agenda medidas para frenar emisión de gases de efecto invernadero

La próxima COP25, relacionada a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático para hacer seguimiento al Acuerdo de París, jugaría un rol importante en las acciones que deberán emprender todos los países del mundo, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y así frenar los impactos negativos del cambio climático.

Las autoridades peruanas están trabajando para poner en marcha medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y ya se han identificado 153 medidas para implementar al 2030, según refirió María Angélica Rondón, funcionaria de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente (Minam).

Durante su participación en el ‘Foro COP25: Cuál es la agenda Climática del Perú’, Rondón mencionó que Perú tiene el compromiso de reducir en un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.

“La postura del Perú es que el nivel de implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) sea cada 10 años con una meta indicativa cada cinco años. Sin embargo, hay países que no quieren fijar una periodicidad y lo que se necesita es que todos tengamos los mismos márgenes para medir el impacto de las reducciones”, refirió Rondón.

Asimismo destacó lo referido al financiamiento, pues se busca reportar cuál es el flujo de financiamiento que destinan los países desarrollados a los países en desarrollo y cuál es el tamaño de los fondos que necesitan estos.

En tanto, Iris Olivera, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), mencionó durante su participación en el foro que “si bien es cierto se viene cuestionando la efectividad de la COP sobre Cambio Climático, es necesario enfocarnos a que -más allá de los acuerdos internacionales que suscriba el gobierno- el Perú tiene como reto poner en marcha las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, pues somos un país altamente vulnerable”.

También, Olivera mencionó que los pueblos indígenas han jugado un rol importante para hacer frente al cambio climático. Cabe indicar que en la COP han logrado la creación de la Plataforma de Pueblos Indígenas y de Comunidades Locales, espacio de participación que ha sido presentado a nivel nacional por los pueblos indígenas en la consulta previa del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, logrando ser incorporado como un acuerdo de la Consulta previa.

Además, destacó que para alcanzar la meta del Perú de reducción del 30% de emisiones de GEI se deben poner mayores esfuerzos en las medidas NDC (contribuciones nacionales determinadas del Perú) de mitigación a este Sector USCUSS, ya que las acciones en este sector representan el 70% de la meta de mitigación.

“El Perú ya ha identificado ocho medidas de mitigación para el sector USCUSS, y está en desarrollo una novena medida NDC de mitigación orientada a la mejora de la gestión de infraestructura vial para evitar deforestación en la Amazonía. Ya que la infraestructura vial es considerada el catalizador o motor de motores de la deforestación debido a sus impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos, el incorporarlo en una medida NDC es clave para efectivizar y alcanzar la meta de reducción de GEI”.

En el foro también participó Ibis Fernández, representante de la Central de Trabajadores del Perú (CGTP) y del Grupo Perú Ambiente y Clima (GPAC), quien señaló que gran parte de las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático pasan por un tema de crisis civilizatoria que está viviendo la humanidad.

“El modelo de desarrollo económico es insostenible, no resuelve las desigualdades y no resolverá el fenómeno del cambio climático, nuestro planeta no da para más”, enfatizó la dirigente sindical.

Por su parte, el investigador Ernesto Ráez, asesor del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), señaló que el recalentamiento global está pasando a una velocidad mucho mayor de lo prevista por los científicos. “Los deshielos son más rápidos, las sequías son más intensas, el mundo está en incendios forestales”, sostuvo.

El ‘Foro COP25: Cuál es la agenda Climática del Perú’ ha sido promovido por el Grupo Perú Ambiente y Clima (GPAC), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).