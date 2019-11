Callao: capturan a dos integrantes de banda ‘Los malditos de las combis’ tras intensa persecución [VIDEO]

La madrugada de este viernes 22 de noviembre, agentes de la Comisaría PNP Sarita Colonia, ubicada en el Callao, capturaron a dos sujetos que serían integrantes de la banda delictiva ‘Los malditos de las combis’ luego de una intensa persecución.

La Policía pudo intervenir a los presuntos delincuentes en la avenida Néstor Gambetta después de que estos asaltaron a unos transportistas y se llevaron su vehículo. Los hampones arrojaron a las víctimas de su propia combi.

Según señala el parte policial, los dos hombres pidieron auxilio e indicaron que se llevaban su vehículo, por lo que se inició la persecución durante la cual se realizaron varios disparos contra el personal de la PNP.

‘‘Me cerró el auto y se bajaron con (una) pistola. Ya no pude hacer nada, me quedé sentado (...), me golpearon con el timón y pistola’’, indicó una de las víctimas ante las autoridades, quien junto a su compañero fueron retenidos por los ladrones por varios minutos antes de ser arrojados a la calle, tal como informó América.

Finalmente, en el cruce del jirón Ayacucho con el pasaje Huánuco, Callao, se pudo interceptar el vehículo e intervenir a los dos sujetos, identificados como José Daniel Palomino Laurent, de 35 años de edad, y Alexis Gonzalo Trujillo Zavala, de 24 años. A este último se le halló una pistola a la altura de la cintura.

Por su lado, Palomino Laurent cuenta con antecedentes por agresión mutua, atropello y robo agravado, mientras que Trujillo Zavala por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y lesión dolosa. Además de una requisitoria vigente.