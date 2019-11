Universidad Bausate y Meza: denuncian a otro profesor por acoso sexual

Una exalumna de la Universidad Jaime Bauzate y Meza denunció que sufrió acoso sexual por parte de otro profesor de su casa de estudios. Este sería el segundo testimonio que se publica en la página de Me Too Perú; el primero lo relató otra estudiante contra el docente Gilmer Alarcón Requejo.

Según la egresada, en 2015, el profesor Hirochi Meza realizó insinuaciones sexuales contra ella mediante Facebook, después de que le pidiera que actualice sus calificaciones en el registro de notas electrónico de la universidad.

Contó que él le pidió que lo contactara por esta red social y que, cuando lo hizo, este le comentó que la “compensaría” por la demora. “No le hice caso a eso, pero después, me dijo que le gustaba mi foto de perfil en la que yo estaba con un disfraz de Halloween de ese año. También me dijo que quería que me vista así para él y que si lo hacía, me iba a dar puntos extras”, narró.

Tras recibir el consejo de una profesora, quien le indicó que cuente lo sucedido, la presunta víctima solo recibió apoyo del profesor Castañeda. Sin embargo, las autoridades le aclararon que despedirían al docente si ella no lo denunciaba ante la Policía Nacional.

“Yo era una chica de 22 años y hace 4 años, las denuncias por acoso no les daban la importancia que tienen ahora. Por lo que me asusté y decidí aceptar la propuesta de la universidad”, añadió.

En tanto, el colectivo “Bausate Sin Acoso” denunció que un agente de seguridad de la Universidad Jaime Bauzate y Meza lastimó a una estudiante cuando intentó ingresar al centro de estudios. Ella venía protestando en el frontis. “Cuando la compañera se acercó a decirle al portero que tenga más cuidado, el trabajador solo atinó a reírse", se lee en el documento.