San Luis: protestan por reincorporación a colegio de profesor acusado de acoso sexual [VIDEO]

El viernes 12 de octubre de 2018, una escolar de 13 años le confesó a su tutora que el profesor Dulio Rodríguez le dijo que era “bella” y “sensual” frente a sus compañeros durante su clase. Días antes, el 21 de setiembre, la estudiante contó que este sujeto le enseñó imágenes para adultos desde su celular.

“En varias ocasiones, durante sus clases, el docente denunciado ha tocado la mano de la menor observándola, sonriéndole y tratando de entablar una conversación”, se lee en la denuncia impuesta por la madre de la adolescente, Paula Monzón, el 15 de octubre del año pasado.

Pese a que la Corte Superior de Justicia ordenó que el denunciado permanezca alejado 300 metros como mínimo de la menor de edad y que no entable conversación con ella, la UGEL 07, cuya jurisdicción integra el colegio San Juan Macías de San Luis, ordenó la reincorporación de Rodríguez al centro educativo.

"Pero la UGEL lo que dice es que la Fiscalía misma tiene que mandarle el oficio directamente a la UGEL para que puedan hacerles caso porque sino va a hacer caso omiso. (...) Lo que dice la UGEL es que a ellos no les consta que haya habido hostigamiento”, denunció la progenitora de la presunta víctima en RTV.

El acusado volvería a enseñar en este colegio porque su castigo culminó ayer, miércoles 20 de noviembre, según Monzón. Por ello, padres de familia protestaron en el frontis de la escuela.

Pidieron que la UGEL no reincorpore a Rodríguez a las aulas, pues cuenta con antecedentes de hostigamiento sexual en otros colegios, a donde fue derivado tras la denuncia referida. “Lo que pasa es que hay padres que no han procedido con la denuncia y no la han culminado. Pero yo la estoy persiguiendo y estoy yendo hasta el final porque sino no se sabría nada”, opinó.