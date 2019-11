SJL: mujer habla con ladrón armado y le convence de no robarle [VIDEO]

La delincuencia no descansa ni un solo día. No obstante, en esta ocasión una mujer logró convencer a un ladrón, que se encontraba armado, de no asaltarla. El hecho tuvo lugar en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Tal como se logra observar en las imágenes compartidas por Panamericana, una familia esperaba en la puerta de su vivienda, cuando apareció el hombre, cuya intención era la de cometer un asalto. Con su arma en mano amenaza a la mujer y a dos jóvenes. El delincuente en ningún momento se quita el casco.

Sin embargo, la mujer conversa durante unos segundos con el hampón. Esto habría ayudado a persuadir al sujeto de que no les robe, ya que luego de oirla se va del lugar sin llevarse las pertenencias.

Cifras de seguridad ciudadana

De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre los meses de marzo y agosto de 2019, el 26.3% de la población de 15 y más años fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que el 85.3% cree que será víctima eventualmente.

Asimismo, del total de hechos delictivos el 10.4% fue cometido con un arma de fuego y tan solo el 16.8% de las víctimas decidió denunciar lo ocurrido. Esto se debe a diversos factores: el 32.8% indicó que es una pérdida de tiempo, el 23.8% señaló que desconocía al delincuente y el 16.3% consideró el delito como uno de poca importancia.