Huancayo: hallan descuartizada a joven que desapareció en su cumpleaños

Desde el 27 de octubre de este año, día del cumpleaños de Mirtha Lizárraga Arroyo, nadie sabía nada de ella. Sus familiares en Huancayo no hallaron ninguna pista de su paradero hasta ayer, en que su hermana y madre fueron a la morgue a identificar su cuerpo descuartizado en el distrito de Perené.

Gracias a la cicatriz y la ropa que llevaba Mirtha (blusa amarilla, pantaloneta negra y zapatos calados), su madre pudo reconocerla, ya que el cuerpo mutilado se encontraba en estado de putrefacción. Exigió que se hallara a la persona que había asesinado a su hija.

Sonia Arroyo, la madre de la víctima, afirmó que pese a la desaparición, no puso ninguna denuncia. “Pensé que se había ido a Huancayo. Llamé a mi familia de allá y me dijeron que no la han visto”, aseguró.

“Era extraño, no se comunicó con nosotros, no entraba al Facebook , sospechábamos que algo le había pasado”, sostuvo la hermana de la fallecida, Rosmery Lizárraga.

Los deudos de la joven mencionaron que era constantemente maltratada por el padre de su hijo. “Ella lloraba porque su pareja no le permitía ver a su hijo. El que la mató debe pagar por lo que hizo”, manifestó la madre.

En tanto, la PNP se encuentra investigando el caso para esclarecer los hechos.