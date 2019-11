Hospitales en Arequipa no entregaron citas a pacientes por paro médico de 48 horas

Arequipa. Por el paro médico a nivel nacional de 48 horas, los hospitales de la región no entregaron citas para consultorios externos a los pacientes. La medida es acatada desde ayer y continuará hoy.

Por esta previsión, el caos que se veía en las huelgas anteriores de trabajadores, médicos o enfermeras no sucedió. Por esto, los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche no tuvieron mayores contratiempos. No había pacientes llegando de ciudades lejanas reclamando por su cita. Sin embargo, en varias emisoras locales, pacientes se quejaban por la falta de atención.

El director del Honorio Delgado, Octavio Chirinos, explicó que desde el viernes se regularizarán las citas. Esto quiere decir que los pacientes podrán llamar hoy para separar un turno en alguna de las 27 especialidades que se atienden en dicho nosocomio.

La huelga que acatan los médicos es para pedir mayor presupuesto para el sector. En Arequipa los hospitales necesitan alrededor de S/ 160 millones solo para mantenerse a flote. También piden nombramientos y aumento de salarios.

Presupuesto

El director del Honorio Delgado explicó que para el 2020 se reduciría el presupuesto para ejecución; es decir, para comprar equipos o mejorar infraestructura. En contraste, aumentará el presupuesto para sueldos. Los médicos y personal administrativo ganarán un poco más.

También informó que solo para diciembre se les permitirá contratar 40 médicos y personal asistencial para poder usar las 11 salas de operación del nosocomio. Se incrementará el número de operaciones de alta complejidad a 50 por día. Se espera que se les permita continuar durante el 2020.