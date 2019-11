Detectan deficiencias en servicio de neonatologías de Hospital JAMO

En una nueva inspección, la Contraloría General de la República halló deficiencias en el servicio de neonatología del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2, las cuales ponen en riesgo la debida atención de los pacientes.

Entre los riesgos hallados se presentan: la programación inadecuada de los especialistas e inexactitud en los datos de sus informes de actividades. El Informe de Control Concurrente n.° 008-2019-OCI/6010-SC demostró que los turnos de los médicos subcontratados fueron programados de manera inadecuada, pese a encargar la responsabilidad a una empresa contratada.

PUEDES VER Tumbes: cadena perpetua para mujer que violó a su sobrino de 5 años

De igual manera, cuatro turnos de 12 horas durante los días 8, 9, 16 y 17 de octubre no fueron programados; eso afectó el rendimiento de los galenos no especialistas. Por su parte, el informe de la contratista describe labores que los neonatólogos no realizan, ya que son llamados eventualmente ante la existencia de recién nacidos de alto riesgo.

Finalmente, se reconocen deficiencias en cuanto a limitación de espacio del Servicio, lo que impide el adecuado tránsito del personal y equipos biomédicos, así como el correcto resguardo de medicamentos; pues tienen un reducido espacio para el lavamanos, almacenan medicamentos en el dintel de la ventana, entre otros.