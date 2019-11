Compra cajas de cerveza y le dan agua con detergente

Huamachuco, La Libertad. Una mujer denunció ante la Policía que fue estafada por dos sujetos que le ofrecieron dos cajas de cerveza, sin embargo, al venderlas a sus clientes se dio con la sorpresa que era agua con detergente. Las compró por 100 soles.

La agraviada argumentó que aceptó adquirirlas porque uno de los hombres le dijo que el dinero sería para tratar a un familiar enfermo.

A Marca Moreno Fernández no le quedó otra opción que solidarizarse con los estafadores, pese a que sospechaba que algo no estaba bien. Sus dudas se acrecentaron cuando vio que las botellas no tenían las mismas chapas que su proveedor le daba.

En un principio lo dejó pasar. Al siguiente día, los clientes de su humilde bodega llegaron para consumir como lo hacen habitualmente y fueron ellos quienes le llamaron la atención por el producto.

Ante ello, la mujer se apersonó a la Policía para dejar constancia de lo sucedido y logró reconocer a uno de los estafadores. Las autoridades lograron detener al conductor de una mototaxi, quien desestimó las acusaciones.

Investigaciones continúan.