Miraflores: vecina no retira tubería informal que filtra agua de desagüe a casas y afectados la golpean [VIDEO]

Cuatro vecinos del edificio ubicado en la cuadra 3 de la calle Federico Villarreal, en Miraflores, presentaron denuncias contra Claudia Figueroa Facio y su esposo por agresión, violencia psicológica y apropiación ilícita.

La acusaron por construir sin el permiso de la junta de propietarios del predio una tubería externa informal en el tragaluz que todos comparten. En las imágenes registradas por uno de los perjudicados se ve que el agua con residuos fecales se escapa de la cañería y cae en los espacios de los departamentos de los vecinos.

“Tenemos papeletas preventivas contra la administrada por construir sin licencia por daños, por filtraciones, instaurar elementos en áreas comunes sin permiso de la junta de propietarios. Tenemos un procedimiento que ya está en coactivo que es la construcción sin licencia y que tiene como medida complementaria la demolición”, informó una de las personas que vive en el edificio a Panamericana Televisión.

Este problema inició hace unos años, cuando la Municipalidad de Miraflores ordenó sacar cuatro depósitos que funcionaban en la azotea del edificio, los que pertenecían al propietario del inmueble. Los vecinos afirmaron que Figueroa se negó a obedecer la indicación, por lo que lo “solucionó” construyendo la mencionada tubería.

Pese a que la Municipalidad de Miraflores ordenó que se destruya esta obra y el depósito, la denunciada continúa asegurando que cuenta con los permisos para mantenerla allí. Personal de la comuna no se acercó a fiscalizar que la observarción se haya cumplido.

La madrugada del pasado sábado 16 de noviembre las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento en que Figueroa araña con un objeto puntiagudo la puerta de una vecina, hecho que también fue denunciado.

“En realidad fue mi desesperación. ¿Por qué malogran mis cosas? Ya me habían roto una pared, otra pared, me han hecho huecos por todos lados, me malograron las puertas, me echaron cemento a la reja para que no ingresara. Yo en ese momento lo único que hacía era tocar la puerta. No sé qué tenía en la mano porque ya comprenderás que varias agresiones ya llega un momento en que tú ni te das cuenta de lo que haces”, contó.

Una vecina de 80 años la acusó de patearla luego de que la empujara y le preguntara por qué filmaba su sala. "Ella estaba adentro, en medio de la sala, filmando todo, en mi departamento, en el tercer piso. (...) Mientras estábamos en ese forcejeo también el fiscalizador se ganó con su patadón por atrás siento que alguien me jala de los pelos y me tumba al suelo. Era el esposo de ella que se presentó no sé de dónde”, narró.