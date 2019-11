Lambayeque: fiscal desmiente acusación sobre escándalo en discoteca

Luego de las imágenes donde se denuncia que un fiscal realizó un escándalo en la discoteca (departamento de Lambayeque), este hecho fue aclarado por el protagonista.

El fiscal Héctor Vera Santamaría explicó lo sucedido esa noche en el local. Aseguró que en ningún momento tuvo un comportamiento inadecuado, y que solo acudió al establecimiento como cualquier otro ciudadano.

Narró que asistió a la discoteca porque se anunció la presentación de la cantante Lucia de la Cruz. Estuvo acompañado de su madre de 68 años, su hermano y una prima.

Todo ocurrió cuando se encontraba en la barra comparando un agua mineral y dos cervezas.

“Se escuchó que se cancelaba (el show) por que no le habían pagado (a la cantante) … y le dije que me devolvieran lo de mis entradas, y dije que era una estafa, y ahí me sacan”, refirió Vera.

Mencionó que una vez fuera de la discoteca, acudió a interponer la denuncia porque no abrían las puertas para que salieran los demás asistentes.

Ante ese escenario, se apersonó a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Comisaría del Norte, solicitando al efectivo que se realice la constatación y se levante el acta.

“Yo estaba preocupado por mi mamá, yo soy fiscal, representante de la legalidad y como voy hacer escándalo. Si hubiese hecho escándalo no hubiese puesto una denuncia, pero ese día estaba como un ciudadano", manifestó.

Vera Santamaría también aclaró que no se encontraba en estado de ebriedad; precisamente en el acta policial - que se realizó en la comisaría- no se hace mención de dicha condición.

Señaló que la denuncia se encuentra en la comisaría y estaría pasando a la Fiscalía de Prevención. Asimismo, otras personas también corroborarían lo sucedido, quienes en el exterior del local reclamaban la devolución del pago por sus entradas según el acta.