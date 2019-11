Caen niños que eran el terror de vecinos de Ate, a quienes golpeaban para robarles [VIDEO]

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos niños y un adolescente acusados de participar en el robo del celular a una mujer en una calle del distrito de Ate.

La agraviada se encontraba contestando una llamada frente al colegio nacional de Vitarte y cuando se disponía a cruzar hacia la cooperativa 26 de mayo sintió un fuerte golpe en el rostro y un jalón a su mano para quitarle el teléfono móvil.

Al voltear se percató que eran tres personas los que corrían con lo robado, pero lo que le sorprendió es que eran menores de edad. La joven corrió detrás de ellos y llegó a dar aviso a una patrulla del Escuadrón de Emergencia que pasaba por la zona.

Tras algunas cuadras de persecución por el pasaje Rosa Manuel, a la altura de la ladrillera Kar, finalmente se capturó a los sospechosos.

J.L.H.H. (15), C.S.P.B (13) y A.C.G. (10) fueron conducidos a la comisaría de Vitarte, donde fueron reconocidos por la agraviada como quienes la atacaron para asaltarla. Asimismo, la denunciante pudo recuperar su equipo telefónico valorizado aproximadamente en 400 soles.

Agentes de la dependencia policial informaron que con la detención de los tres menores se logró la desarticulación de la banda delincuencial ‘Los renacuajos de Ate’, quienes venían operando en varios sectores del distrito cometiendo violentos robos bajo la misma modalidad.

Para la ley y el Código del Niño y Adolescente los tres menores intervenidos no son considerados como delincuentes, sino infractores, pues no tienes responsabilidad penal, por lo que en caso se decida internarlos, no pueden ser recluidos en un penal, sino que van a un centro de rehabilitación, como lo es ‘Maranguita’.