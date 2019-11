La Victoria: incautan gran cantidad de rompa ‘bamba’ y sin autorización en galerías [VIDEO]

La Municipalidad de La Victoria encabezó un nuevo operativo contra el contrabando en establecimientos comerciales ubicados en el cruce de la avenida Grau con la cuadra 1 del jirón Renovación.

Fueron un total de 58 estands en los que intervino personal edil, en conjunto con la Policía Fiscal y el Ministerio Público, logrando encontrar gran cantidad de mercadería bamba o que no contaban con la autorización de las marcas para que sean comercializadas. Todo será llevado a los almacenes de la Fiscalía.

El general PNP Martín Parra, jefe de la dirección de la Policía Fiscal, explicó que los dueños de los puestos de venta donde se encontraron los productos adulterados han incurrido en el delito contra la propiedad intelectual, el cual se castiga con penas que van desde los 2 hasta los 5 años de cárcel efectiva.

Indicó que la incautación de la mercadería corresponde a un trabajo de investigación e inteligencia realizado desde hace algunos meses para poder conocer los puntos en los que se vendían.

Asimismo, instó a la población a no comprar este tipo de artículos, en su mayoría ropa de reconocidas marcas, pues además de contribuir con un ilícito, afecta a la industria nacional y perjudica el Estado peruano.

En tanto, el alcalde George Forsyth aseguró que antes del operativo ya se había advertido a los comerciantes para que regularicen sus actividades y no vendan productos no permitidos, no obstante, hicieron caso omiso.

La Policía y el municipio de La Victoria anunciaron más de este tipo de acciones en el distrito con motivo de las campañas de venta por fiestas de fin de año, en el que suele comercializarse muchos productos del contrabando.