El Agustino: mujer mordió y arrancó la oreja a estudiante durante pelea en avenida [VIDEO]

Una joven de 21 años de edad denunció a otra mujer de haberla agredido físicamente al punto de arrancarle con la boca parte de su oreja tras una discusión que sostuvieron ayer por la mañana en una concurrida vía de El Agustino.

Desde muy temprano, como es costumbre, Rosmeri Merino Huamán (21) acudió a vender desayunos al paso junto a su hermana en el cruce de la avenida José Carlos Mariátegui con la calle 1 de Mayo.

Al promediar las 8:30 a.m. tuvieron un cruce de palabras con Ana María Rodríguez Mayta, también vendedora de desayunos que en anteriores ya había amenazado a Rossmery con desfigurarla y hasta “sacarle el ojo” si es que no se iba del lugar, pues no quería competencia. En el siguiente video consta una pelea ocurrida hace algunas semanas.

a joven no dejó amedrentarse por la otra ambulante, por lo que se produjo una pelea física entre ambas. No obstante, amigas de Rodríguez Mayta se metieron a la discusión y también golpearon a Rossmery.

Durante el forcejeo la mujer mordió la oreja a Merino Huamán hasta arrancarle una parte, y a pesar que la vio ensangrentada empezó a burlarse. Los testigos llamaron a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y condujeron a ambas mujeres a la comisaría.

Rossmery Merino y su familia son procedentes de Huancavelica. Para poder costear sus estudios de Farmacia en un instituto local vende desayunos en la mañana con el apoyo de su hermana.

Debido al ataque que sufrió no puede asistir ni a laborar ni estudiar por miedo a que su oreja se infecte y su cuadro de salud se agrave. Los médicos le han dicho que la reconstrucción de su oreja podría costarle más de 15 mil soles y está preocupada de dónde conseguirlos.

Hasta el momento ha gastado más de 2 mil soles para su recuperación y la familia de su atacante no se ha contactado con ella para apoyarla económicamente.

Ella espera que la justicia tome las medidas correctas para que Rodríguez, quien actualmente permanece intervenida, no salga en libertad, pues teme que tome venganza. Por eso también pide que se le brinden garantías para su vida y una orden de alejamiento contra la agresora.

La hermana de Rossmery y otras ambulantes de la Av. José Carlos Mariátegui aseguran que no es la primera vez que Rodríguez protagoniza violentas escenas con vendedoras de la competencia. Indican que siempre es agresiva y amenaza a todo quien le parece que le quita clientela.