Catedráticos de Cusco inician huelga nacional con toma de local de Unsaac

Luis Álvarez Guevara

La sede principal de la Universidad Nacional de San Antonio Abab de Cusco (Unsaac) amaneció cerrada. La medida fue tomada por los catedráticos , que iniciaron ayer una huelga nacional indefinida.

La protesta afectó a cientos de estudiantes que se quedaron fuera de la ciudad universitaria de Perayoq, en la avenida de La Cultura. Los catedráticos reclaman la homologación de haberes, así como mayor presupuesto para las universidades públicas.

"Por falta de recursos es que tres universidades corren peligro de no ser licenciadas, esto a razón de que no cuentan con laboratorios y gabinetes equipados, además no se puede realizar el nombramiento de docentes universitarios a nivel nacional por no tener presupuesto", indicó Máximo Córdoba, presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup).

El dirigente también señaló que el Estado no ha ratificado los puntos consignados en su pliego de reclamos, como la defensa de la autonomía universitaria, el reconocimiento y cumplimiento del pago de CTS, y la ampliación del plazo de adecuación de grados de magíster y doctor. "La solución está en manos de los ministerios de Economía y Educación", agregó.

Córdoba informó que el inicio de la medida se cumple en el 90% de las universidades estatales, a excepción de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería. No descartó una huelga de hambre. ϖ