Breña: ladrón es llevado a comisaría, confiesa sus delitos, pero policías lo dejan en libertad [VIDEO]

Un ladrón, quien ha asaltado más de 20 negocios en las primeras cuadras de la avenida Venezuela en el distrito de Breña, fue detenido el último domingo 17 de noviembre por agentes de la Comisaría de Chacra Colorada; no obstante, a pesar de haber confesado sus delitos fue puesto en libertad debido a que no hubo flagrancia.

‘‘Yo he estado recluido, recién he salido’’, se puede oír decir al delincuente, identificado como Luigi Segundo Ripalda Ruiz. Él también admitió haber lesionado a sus víctimas con el cúter que lleva para amenazarlas. ‘‘Yo reconozco que dejé a una persona así, lo reconozco’’, señaló el sujeto, quien dos horas después de haber salido de la comisaría volvió a cometer otro asalto.

Cámaras de seguridad de un hostal registraron el robo. Él llevaba la misma ropa que tenía puesta cuando fue detenido, así como una bolsa negra en donde guarda el cúter que usa para intimidar a las personas.

Una recepcionista de un hostal contó a Panamericana que cuando el hombre llegó al local no lo reconoció por completo, por lo que no estaba segura de abrirle la puerta. No obstante, el momento en el que vio que el sujeto llevaba una bolsa negra sus dudas se disiparon.

El ladrón no logró su cometido porque personal de limpieza apareció en ese instante. Sin embargo, otra víctima, también recepcionistas, indicó que eran las 6:00 de la mañana del viernes 15 de noviembre cuando el delincuente ingresó al hostal y aplicó la misma modalidad. El hampón sacó el cúter y lo colocó a la altura de la cintura de la joven.

Trabajadores y dueños de negocios de la zona exigen que el hombre sea puesto tras las rejas. ‘‘Yo estoy temblando de miedo porque (...) puede venir en cualquier momento y puede atentar contra nuestra vida’’, expresó una mujer.

Según informó el medio, Ripalda Ruiz estuvo en prisión, pero salió mucho antes de cumplir su condena. Él contaría con más de 30 denuncias policiales por robo.