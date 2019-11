Construcción Civil anuncia que seguirá la paralización de obras en Arequipa [VIDEO]

Deysi Pari

Más de 55 obras que se realizan en Arequipa quedaron paralizadas ayer, debido a que los trabajadores agremiados al sindicato de Construcción Civil se movilizaron, para exigir que su dirigente Andrés Saya Alarcón y el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz, sean liberados.

Ellos fueron detenidos junto a otras nueve personas, acusados de extorsión y cobro de cupos a empresas del sector.

Según el secretario de Organización de Construcción Civil a nivel nacional, Jeremías Escalante Paulino, la paralización sería indefinida. “Así lo han dicho los trabajadores”, respondió, cuando se le cuestionó si en realidad se iba a acatar la medida de esta forma. Entre las obras más emblemáticas que ayer quedaron paralizadas, están Jerusalén-San Juan de Dios de la comuna provincial y la variante de Uchumayo del Gobierno Regional.

“Que se haga una investigación con el debido proceso, no se puede privar de la defensa a los detenidos, tampoco del ejercicio de la libertad sindical, ni la cotización sindical”, refirió.

La movilización ayer discurrió por las avenidas Aviación y Ejército, además del Centro Histórico, hasta llegar a la sede del Ministerio Público en la avenida la Paz, lugar donde el dirigente Escalante y el abogado Héctor Herrera ingresaron para dialogar con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Franklin Tomy López.

Queja contra fiscal

El abogado Héctor Herrera, ante los cientos de trabajadores, dijo que presentará una queja ante Control Interno del Ministerio Público contra la fiscal contra la Criminalidad Organizada Rosmery Mendoza. Dijo que ella, a través de una notificación, le hizo conocer que no puede ejercer la defensa de los detenidos, porque él también es investigado por otro caso. “No puedo presentarme a ninguna diligencia y todas las que se están realizando”, manifestó.

Acotó que también presentará un documento ante el fiscal superior de turno para pedir la exclusión de la fiscal Mendoza del caso denominado El Ladrillo Sindical del Sur.

Minimiza audios

Durante la semana pasada, se difundieron audios de las conversaciones de los dirigentes detenidos, donde se habla de exigencias de la cuota sindical.

Para Escalante, las grabaciones no demuestran que hayan cometido delito, como extorsión. “Solo se dice que hay que salir a paralizar obras por incumplimiento de derechos laborales. Eso no es extorsión”. Sobre la nueva denuncia de la empresa encargada del penal de Socabaya, argumentó que es raro que a estas alturas recién denuncie.

El dirigente dijo que los empresarios son explotadores. No descartó una huelga nacional, pero señaló que tampoco pone las manos al fuego por nadie.

Por paralizaciones no se pagará a personal de obras

El alcalde de la municipalidad provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar señaló que la huelga que empezaron ayer los obreros de construcción civil, es ilegal. Por ello a todos los trabajadores que no realicen sus labores no se les pagará por cada día que no estén en las obras.

Candia indicó que son 8 obras de la comuna provincial las que quedaron detenidas. La principal es la calle San Juan de Dios. Explicó que, por las molestias con los trabajos, requieren que estos se culminen lo antes posible.

La autoridad dijo que buscarán reunirse con el comité de obra para evaluar salidas. “En lo que va del año la obra habrá perdido 10 días de ejecución con los días de huelga de todo el año”.