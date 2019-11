¡Nuevos triunfos! Ajedrecistas peruanos son tricampeones panamericanos

Orgullo peruano. La selección peruana de ajedrez demostró, una vez más, su poderío al conseguir el título de campeón en el X Festival Panamericano Escolar de Ajedrez de las Américas 2019.

El evento reunió a más de 500 ajedrecistas del continente. A pesar de ello, los representantes del Perú dieron su mayor esfuerzo para darle al Perú su tercera corona como equipo.

PUEDES VER: Niña ajedrecista de Arequipa representará al Perú en tres países

Anteriormente, ya se había logrado este galardón en los panamericanos del 2010 y 2016.

Azumi Bravo (Sub 13) y Steven Rojas (Sub 15) obtuvieron sendas medallas de oro para la delegación bicolor. Mientras que Fiorella Contreras (Sub 13), Heidy Garcia (Sub 15) y Narayan Hepler (Sub 17) consiguieron la medalla de plata.

Por su parte, Irina Rojas (Sub 7) sumó un nuevo premio a su corta y exitosa carrera en el tablero. En esta ocasión, la niña genio del ajedrez ganó la medalla de bronce y con ella su quinta presea internacional.

“Estamos muy contentos por este triunfo alcanzado en Colombia, ya que ellos tienen un equipo de primer nivel. Tuvimos que rendir al máximo para darle un nuevo título panamericano al Perú”, indicó Steven Rojas, quien también ostenta el título de campeón sudamericano de la categoría.

PUEDES VER: Joven cusqueño representará al Perú en campeonato de ajedrez en Argentina

La competencia reúne todos los años a los mejores exponentes del deporte ciencia divididos en categorías que van desde la Sub 7 a la Sub 17.

En el campeonato se disputan simultáneamente seis torneos absolutos y seis femeninos correspondientes a las categorías indicadas, y se juega por el sistema suizo a nueve rondas, obteniendo los ganadores, de acuerdo a las regulaciones de la Federación Internacional, títulos FIDE.

La delegación campeona de ajedrez retornará al país mañana martes 19 noviembre a las 9:00 horas en vuelo procedente de Colombia.